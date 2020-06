Parochiehuis in januari onder sloophamer, zes kandidaten voor bouw van sociale huurflats en assistentiewoningen Kristof Pieters

17 juni 2020

13u01 0 Melsele Het grootschalige bouwproject Sabot in Melsele begint op kruissnelheid te komen. Zes kandidaten hebben een offerte ingediend voor de realisatie van 23 sociale huurappartementen, 28 assistentiewoningen en een gemeenschapscentrum. De ontmanteling van het huidige parochiecentrum is voor december gepland. Een maand later verdwijnt het complex onder de sloophamer. Er komt vooraf nog we een afscheidsmoment met een expo.

Eind dit jaar valt het doek over OC Sabot, het voormalig Parochiehuis. De site krijgt een nieuw leven in het hart van de Melseelse gemeenschap: het OCMW zal er assistentiewoningen bouwen die met een brug verbonden zijn met woonzorgcentrum Briels en de Huisvestingsmaatschappij zal er huurappartementen realiseren. Tussen de hoofdgebouwen komt een gemeenschapscentrum met een zaal voor 150 personen.

Het ontwerp is al vier jaar klaar maar het project liep enige vertraging op. Nu zit alles in een eindfase. De Huisvestingsmaatschappij schreef een Europese aanbesteding uit die begin juni afliep. “Er hebben zes kandidaten een offerte ingediend”, zegt voorzitter Ann Cools. “Die zaten allemaal rond de prijs van onze eigen raming, namelijk 10.260.000 euro. De offertes worden nu nauwkeurig nagekeken door onder meer het architectenbureau. Op de raad van 3 september willen we de knoop doorhakken.”

Dynamics Center

Het OC Sabot wordt momenteel uitgebaat door Nadine Vanderlooven die er ook haar Dynamics Center heeft ondergebracht. Er worden groepslessen gegeven van onder meer dans en aerobic. Ze mogen de bovenzaal van OC Sabot nog gebruiken tot 31 oktober. De benedenzaal blijft ter beschikking van vereniging tot eind november maar voor elke activiteit is wel toestemming nodig van het college.

Afscheidsfeest

Intussen is in Melsele ook het initiatief genomen om op een leuke manier afscheid te nemen van het Parochiehuis. “We denken aan een tentoonstelling of een publicatie”, zegt Ann Cools. “We zijn daarom nog op zoek naar foto’s en verhalen van in en rond het Parochiehuis.” Die mag men bezorgen via anncools@live.be. “We weten natuurlijk nog niet hoe we dit in coronatijden gaan opzetten”, vervolgt ze. “Tegen het einde van dit jaar is de situatie misschien genormaliseerd maar we kunnen even goed met een tweede coronagolf zitten. Alleszins willen we het verdwijnen van dit stuk geschiedenis van Melsele wel niet zomaar laten passeren.”

Nieuwe zaal

De maand december wil men wel kunnen gebruiken om het hele complex te ontmantelen. Het is de bedoeling dat de sloop begin januari aansluitend kan starten. Voor het verenigingsleven komt er dus een nieuw ontmoetingscentrum. De zaal zal met een capaciteit van 150 personen wel kleiner zijn dan de huidige grote zaal van het Parochiehuis. Volgens schepen Dirk Van Esbroeck (CD&V) zal de capaciteit in de meeste gevallen volstaan. “Chiro Melsele gebruikt voor haar jaarlijkse eetfestijn een nogal onorthodoxe opstelling. Als ze dit ook doen in de nieuwe zaal zal men meer dan 150 mensen kunnen plaatsen.” In niet-coronatijden welteverstaan. De zaal uitbreiden met de vergaderlokalen door gebruik te maken van flexibele wanden blijkt technisch niet mogelijk. Simpelweg omdat de vergaderlokalen niet grenzen aan de zaal.