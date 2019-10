Parking Gildenhuis tijdelijk gesloten vanaf eind oktober tot kerstvakantie Kristof Pieters

11 oktober 2019

17u16 0 Beveren De rioleringswerken in de Ciamberlanidreef vorderen zoals gepland. Volgens de planning is de parking ‘Gildenhuis’ nog toegankelijk tot eind oktober. Hierna zal deze een zestal weken onbereikbaar zijn tot het eerste weekend van de kerstvakantie.

In de kerstvakantie en in januari is de parking terug open. Bewoners met een geldige bewonerskaart kunnen ook daar hun wagen kwijt.

Fase 1 zal afgewerkt worden tegen de kerstvakantie. Dit wil zeggen dat de rioleringswerken in deze werfzone achter de rug zijn en dat de voetpaden kunnen gebruikt worden. De rijbaan zal voorzien worden van steenslag.

Fietsers (met de fiets aan de hand) en voetgangers hebben doorgang op de werf in de Ciamberlanidreef. Voor de fietsers is er ook een omleiding langs de Bankwegel voorzien.