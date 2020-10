Parkeerverbod in centrumstraten voor vlottere doorstroming omleidingsverkeer Kristof Pieters

08 oktober 2020

17u48 1 Beveren De gemeente Beveren heeft donderdag een parkeerverbod ingevoerd in een aantal centrumstraten. Heg gaat om de Van Craenenbroeckstraat, Halfdreef en een deel van Leurshoek. Met het parkeerverbod wil men de verkeersdoorstroming verbeteren tijdens de werken op het viaduct van de N450.

Het verbod is vandaag van kracht gegaan en zal gehandhaafd worden tot 11 november. Bij de bewoners klinkt er wel ongenoegen omdat de ingreep erg laat werd aangekondigd en er bovendien weinig alternatieve parkeergelegenheid is in de buurt. “De verkeersveiligheid zal er ook niet op verbeteren als men zo sneller kan rijden in beide richtingen”, klinkt het.

Volgens de politie doen de grootste problemen op de omleidingsroute zich nog wel altijd voor ter hoogte van Vrasene-centrum. Daar werden de verkeerslichten wel anders afgesteld maar niettemin is het dagelijks lang aanschuiven in de spits. “We hebben de voorbije dagen telkens een ploeg ter plaatse gestuurd om in te grijpen indien nodig”, zegt korpschef Leo Mares. “Er zijn jammer genoeg geen alternatieven om de E34 te bereiken. We kunnen mensen alleen maar vragen om hun verplaatsingen zoveel mogelijk te spreiden en de omgeving in de spitsuren te vermijden.”