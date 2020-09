Parasailer neergestort nabij Beveren Kristof Pieters

06 september 2020

11u21 0 Beveren In de omgeving van de Puchelstraat in Vrasene, een deelgemeente van Beveren, is vanochtend een parasailer neergestort. De hulpdiensten zijn ter plaatse.

Buurtbewoners zagen hoe de piloot in moeilijkheden verkeerde en plots in duikvlucht naar beneden ging. Er zijn twee ziekenwagens ter plaatse. Over slachtoffers is voorlopig nog niks bekend.

Later meer.