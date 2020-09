Paramotor crasht in veld nabij Beveren, 50-jarige piloot komt om het leven Kristof Pieters

06 september 2020

11u21 64 Beveren In de omgeving van de Puchelstraat in Vrasene, een deelgemeente van Beveren, is vanochtend een paramotor neergestort. De piloot, een 50-jarige man uit Deinze, kwam hierbij om het leven. Het ongeval gebeurde met een nieuw type toestel dat hij ging uittesten.



Buurtbewoners zagen rond 10 uur hoe de piloot in moeilijkheden verkeerde en plots in duikvlucht naar beneden ging. “Ik zat net in de tuin toen ik plots een vreemd geluid hoorde”, getuigt een buurman. “Toen ik naar boven keek, zag ik de paramotor. De piloot was duidelijk in moeilijkheden. Het toestel was aan het rondtollen en verdween even later achter een rij bomen. Het was meteen duidelijk dat hij was neergestort.”

De hulpdiensten kwamen meteen massaal ter plaatse maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Hij was op slag dood. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigde intussen dat de piloot bij de crash om het leven is gekomen. Het gaat om een 50-jarige man uit Deinze. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht.

De crash gebeurde in de velden nabij de Puchelstraat en de Braderik in Vrasene, op zo’n 500 meter van de E34. Het slachtoffer is een ervaren piloot die al jaren met paramotors vliegt. Op de grond stonden nog twee begeleiders. Zij zagen de crash eveneens gebeuren. De drie waren naar Vrasene getrokken om een nieuw toestel uit te testen.