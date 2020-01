Paradijs voor liefhebbers van gin: “Gin met rabarber of eentje die van kleur veranderd met tonic” Kristof Pieters

17 januari 2020

15u34 2 Melsele Het is wat zoeken in de kmo-zone Schaarbeek, maar wie zich de moeite troost vindt bij GinPlaza een schat aan geestrijke dranken. De nieuwe speciaalzaak is het geesteskind van Frédéric De Bois, één van de grootste ginkenners van België en auteur van verschillende bestsellers. “Hier vind je vooral kleinschalige en ambachtelijke pareltjes waar een verhaal achter zit.”

Frédéric De Bois is een bekende naam in de ginwereld. Zijn boeken zijn in vijf talen vertaald en er gingen al meer dan 100.000 exemplaren van over de toonbank. Met zijn bedrijf Miraflor is hij ook marktleider in de distributie van gin in ons land. Vanaf nu kan ook de particulier bij hem terecht in de nieuwe winkel GinPlaza. “We hebben meer dan 500 soorten gin in ons gamma, maar uiteraard kan ik niet alles etaleren in de winkel”, legt hij uit. “Regelmatig veranderd ik daarom het aanbod. Voor de traditionele merken verwijs ik mijn klanten door naar de supermarkt, maar als ze echt iets speciaal zoeken zijn ze hier op het juiste adres. Ik richt me dus op de meerwaardezoeker. We hebben de winkel gezellig ingericht met enkele Chesterfieldzetels en er is zelfs een gin-museumkast met pronkstukken uit mijn eigen collectie.”

Smaakvarianten

Wie door de bomen het bos niet meer ziet, kan uiteraard rekenen op de deskundigheid van Frédéric. “Zelfs wie nooit gin drinkt, kan hier het perfecte cadeau vinden”, legt hij uit. “Ik zal dan eerder naar de originele verpakkingen grijpen. Zo is er gin in een gebeeldhouwde David of wat dacht je van een gin die van kleur veranderd als je er tonic bijgiet? De fijnproevers gaan natuurlijk voluit voor de inhoud zelf en ook daar hebben we heel wat smaakvarianten. De nieuwste trend zijn gins met een smaakje zoals komkommer, gember of rabarber. Het duurste exemplaar is een Nolet’s Reserve van 750 euro. Daar worden er echter maar 120 flessen per jaar van gemaakt. Die krijg je trouwens niet zomaar mee. De stokerij vraagt om de naam van de koper door te geven. In ruil krijgt deze wel een uitnodiging om de stokerij te bezoeken met inbegrip van een etentje. Al twee keer heb ik zo’n fles verkocht.”

Winkelervaring staat boven alles

Maar ook lokale gins krijgen een prominent plaatsje bij GinPlaza. Zo staat onder meer de Beverse Moon gin in de rekken, gestookt onder een stuk echte maansteen. “Bij de lokale stokers zit heel wat kwaliteit”, vindt Frédéric. “De Quantum Satis is bijvoorbeeld gemaakt door twee apothekers die er een afrodisiacum aan hebben toegevoegd. Recent kwam er een lokale hobbystoker over de vloer die een gin op basis van speculaas had gemaakt. Er was nog wat schaafwerk aan, maar ik vond het wel een heel interessante combinatie.” Uiteraard mogen gin-tastings ook niet ontbreken. “We organiseren deze tastings zelf, maar ook op vraag van bedrijven voor team-building of klanten-events.”

Intussen is de hype wel een beetje over haar hoogtepunt heen. Dat erkent ook Frédéric. “Maar gin is wel een blijver en vooral de gins met een smaakje zijn nu erg hip. We hebben echter ook een heel groot aanbod aan rum, whisky en wodka. Net als bij de gin gaat het om flessen die je niet snel in het rek van de supermarkt of lokale drankenhandel zal vinden. Een klant was bijvoorbeeld dolblij dat ik hem een Japanse likeur kon bezorgen waarvoor hij vroeger helemaal naar Düsseldorf moest rijden. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld voor wat deze zaak staat. Het is wat zoeken naar de winkel in dit bedrijvenpark, maar die ontdekkingstocht wordt zeker beloond”, lacht Frédéric. “We hebben trouwens bewust géén webshop. De winkelervaring staat boven alles en een heel groot aantal gins kan ter plaatse geproefd worden. Net daarom zijn we nu met GinPlaza gestart. Ik ben al tien jaar distributeur, maar ik doe eigenlijk niks liever dan alle verhalen te vertellen achter elke fles.”

GinPlaza is gelegen in de Schaarbeekstraat 19/5 en open van donderdag tot zaterdag van 13 tot 18 uur. Meer info: http://www.ginplaza.be