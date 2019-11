Paaltjes verhinderen doorgaand verkeer in winkelwandelstraat Kristof Pieters

05 november 2019

17u34 4 Beveren Het is niet langer mogelijk om met auto’s of bestelwagens door de winkelwandelstraat Warande te rijden. Paaltjes verhinderen de doorgang. Zodra de overdracht van de wegenis is gebeurd, wil de gemeente ook de toegang tot de Vrasenestraat op deze manier onmogelijk maken.

De wegenis van Warande is nog altijd geen openbaar domein door een geschil tussen de aannemer en de projectontwikkelaar. Sinds 2011 zijn er lekken in de ondergrondse parking maar ook de tegels van de winkelwandelstraat liggen er erbarmelijk bij. “We nemen de straat pas over nadat alles in orde is gebracht”, zegt schepen van Economie Filip Kegels (N-VA). “We hebben al meermaals geprobeerd te bemiddelen tussen de verschillende partijen. Recent stonden we dicht bij een doorbraak maar een nieuw lek heeft roet in het eten gestrooid.”

In afwachting van een definitieve afhandeling zijn er nu wel al paaltjes geplaatst waardoor er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is. “Alle handelszaken kunnen via de ondergrondse parking langs de achterzijde beleverd worden”, legt Kegels uit. “Het is de bedoeling dat we op termijn ook de Vrasenestraat op die manier gaan afsluiten. Daar gaan we wel werken met bewonerskaarten omdat er geen achterontsluiting is.”