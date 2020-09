Overnemer Waasland-Beveren moet verplichtingen aan gemeente nakomen Kristof Pieters

17 september 2020

17u21 0 Beveren Waasland-Beveren krijgt nieuwe Amerikaanse eigenaars, maar de overname zal geen gevolgen hebben voor de uitstaande leningen van de club bij de gemeente. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) moet de gemeente als grootste schuldeiser namelijk haar fiat geven aan de licentiecommissie.

De aandeelhouders van de club bereikten recent een akkoord om 97 procent van de aandelen over te dragen aan Bolt Football Holdings, een Amerikaans bedrijf dat geleid wordt door investeerders David Blitzer, Jahm Najafi en Jeff Moorad. In de gemeenteraad peilde Stijn De Munck (Groen) naar de gevolgen van de overname. “De gemeente is de grootste schuldeiser van Waasland-Beveren met vier leningen, goed voor 7,35 miljoen euro”, weet De Munck. Hij vroeg of de gemeente betrokken was bij de overnamegesprekken om de belangen te verdedigen. Volgens burgemeester Van de Vijver zijn er geen gesprekken geweest, maar is dat ook niet nodig. “De overnemer moet namelijk alle verplichtingen overnemen en dus ook de leningen afbetalen. Er is ook geen andere keuze, want we moeten als gemeente onze handtekening zetten voor de licentiecommissie. De overname zal dus niks veranderen aan alle verplichtingen.”