Overeenkomst rond stamnummer 2300 niet ontbonden: KSK Beveren gaat in beroep Kristof Pieters

01 juli 2020

18u23 0 Beveren Voetbalclub KSK Beveren mag het stamnummer 2300 ook komend seizoen enkel gebruiken voor de damesploeg en niet voor een herenelftal of de jeugdploegen. Dat heeft de ondernemingsrechtbank in Dendermonde vandaag beslist in de procedure die de club had opgestart tegen Waasland-Beveren. KSK Beveren kondigt wel meteen aan in beroep te zullen gaan.

KSK Beveren had Waasland-Beveren gedagvaard voor de ondernemingsrechtbank om de discussie over het stamnummer 2300 definitief te beslechten. De club heeft sinds 2010 enkel een damesploeg onder haar stamnummer 2300 kunnen inschrijven omdat een overeenkomst uit 2011 verbiedt om ook heren— en jeugdvoetbalploegen in te schrijven. Die spelen voorlopig onder de naam Yellow Blue Supporterskring Beveren.

KSK Beveren had vorig jaar aan de KBVB gevraagd om deze ploegen ook onder het legendarische stamnummer te brengen maar de voetbalbond heeft haar beslissing in beraad gehouden. Ook de ondernemingsrechtbank van Dendermonde is niet ingegaan op de eis van KSK Beveren om de overeenkomst uit 2011 te ontbinden of te beëindigen. “We betreuren dat met het vonnis de knoop opnieuw niet ontward wordt,” reageert de club.

Stamnummer 85 jaar oud

Het zou een bijzonder symbolische overwinning geweest zijn want het stamnummer 2300 werd vandaag exact 85 jaar geleden, op 1 juli 1935, ingeschreven bij de KBVB. Concreet betekent dit dat het herenelftal, dat uitkomt in 2e provinciale, nog minstens één jaar zal verder spelen onder het stamnummer 9577. Het stamnummer 2300 blijft uiteraard wel in het bezit van KSK Beveren en de damesploeg blijft actief. “Bovendien blijft KSK Beveren de exclusieve en onbetwiste eigenaar van alle merkrechten die aan het logo en de naam KSK Beveren verbonden zijn, rechten die we in de toekomst ook ten volle zullen blijven benutten”, zegt bestuurslid Jess Van Vooren. “Bovendien tekenen we hoger beroep aan tegen het vonnis zodat de juridische strijd wordt verdergezet voor het Hof van Beroep in Gent. We moeten hier niet flauw over doen, dit is een domper. Langs de andere kant konden wij de voorbije weken vaststellen dat dat het enthousiasme bij supporters, partners en sponsors nooit groter was dan op dit moment. De tumultueuze tijden die het Belgisch voetbal doormaakt, doen bij steeds meer mensen het besef groeien dat het anders kan, dat het anders moet”.

Strijd voor supportersinspraak

Bestuurslid Robin Beck sluit zich daar volmondig bij aan. “Een voetbalclub steunen kan veel meer betekenen dan 90 minuten kijkplezier per week. Voorzitters, eigenaars, managers, trainers en spelers komen en gaan, maar de fans blijven. Zij vormen het hart en de ziel van de club. Wij blijven als eerste en enige door supporters bestuurde club in België onze pioniersrol vervullen in de strijd voor meer supportersinspraak in het voetbal.” Een strijd die ook internationaal weerklank vindt, want dit najaar zet KSK Beveren mee de schouders onder de Europese campagne van SD Europe, een organisatie die met steun van de UEFA actief is in 38 landen en zich inzet voor het betrekken van supporters bij het besturen van voetbalclubs.