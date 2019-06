Overdruk in stoominstallatie blaast stuk van dak weg bij melkverwerkend bedrijf Milcobel Kristof Pieters

08 juni 2019

21u19 0 Beveren Bij het melkverwerkend bedrijf Milcobel in de Fabriekstraat in Kallo heeft zich zaterdagavond een incident voorgedaan met de stoominstallatie. Het overdrukventiel trad in werking. Dit ging gepaard met zo’n kracht dat een deel van het dak werd weggeblazen. Er vielen gelukkig geen gewonden.

De buurt rond de Fabriekstraat werd rond 18.30 uur opgeschrikt door een zware klap. Bovenop het dak van de melkfabriek was te zien hoe stoom ontsnapte. Dit ging gepaard met heel wat lawaai. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse. Ze moesten de nodige voorzichtigheid in acht nemen want bij het incident was een deel van het dak weggeblazen dat uit asbesthoudende platen bestond. De brandweer spoot de brokstukken daarom nat in de omgeving.

“We onderzoeken nog wat er precies is foutgelopen maar het veiligheidsventiel heeft alleszins wel zijn werk gedaan”, zegt directeur Eddy Leloup. “Dit ventiel zorgde ervoor dat de overdruk uit de stoominstallatie kon ontsnappen. Als dit niet was gebeurd, zou de ketel zelf ontploft zijn. In totaal is er zo’n vier vierkante meter dakbedekking weggeslagen. Omdat het om asbesthoudend materiaal gaat, hebben we meteen een gespecialiseerde firma gecontacteerd die alles zal komen opruimen.”

De productie bij Milcobel komt door het incident niet in gevaar. “De fabriek is korte tijd ontruimd geweest maar dat was eerder preventief”, vervolgt Leloup. “Alles is intussen terug onder controle en de productie is terug opgestart.”