Ouders krijgen meer keuze bij digitaal inschrijven voor middelbaar onderwijs, 56% van leerlingen in eerste graad is van Beveren zelf Kristof Pieters

24 februari 2020

15u53 0 Beveren In Beveren kan men binnenkort voor de tweede maal digitaal inschrijven voor het secundair onderwijs. De kampeertoestanden aan de schoolpoorten behoren intussen tot het verleden en de cijfers tonen aan dat Beverse leerlingen niet de dupe zijn geworden van het nieuwe systeem. Er zitten zelfs meer Beverse jongeren in het eerste jaar dan het jaar voordien. Dit jaar treden andere Wase gemeenten toe tot het systeem waardoor ouders meer keuze krijgen en er geen dubbele inschrijvingen meer zijn.

De Beverse middelbare scholen zaten het voorbije jaar nog altijd in de lift. In totaal zijn er dit schooljaar 3.923 leerlingen ingeschreven, een stijging van 140. Zowel het KA en Sint-Maarten als het GTI lieten een groei optekenen. Ter vergelijking: in 1993 waren er in totaal 1.721 leerlingen. De voorbije jaren zorgde de groei voor problemen bij de inschrijvingen met kampeertoestanden tot gevolg. Daarom werd vorig jaar voor het eerst gewerkt met een digitaal aanmeldingssysteem. De gemeente heeft het systeem positief geëvalueerd. In september vorig jaar schreven er zich 700 leerlingen in voor het eerste jaar secundair. “406 van de ingeschreven studenten of 56% zijn uit Beveren”, zegt schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V). “De cijfers tonen dus duidelijk aan dat jongeren uit de eigen gemeente niet uit de boot vallen. Integendeel zelfs want de voorbije jaren schommelde het aantal Beverse leerlingen tussen de 45 en 47%. Sinds het digitaal aanmelden zijn er dus in verhouding meer leerlingen uit Beveren.” De andere leerlingen komen vooral uit Zwijndrecht, gevolgd door Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Temse, Stekene en Antwerpen.

Geen dubbele inschrijvingen meer

Dit jaar sluiten ook Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Kruibeke zich aan. Enkel het Sint-Jorisinstituut in Bazel ontbreekt nog. “Het grote voordeel hiervan is dat ouders meer keuze gaan krijgen”, legt schepen Claus uit. “Vorig jaar kon men ‘slechts’ drie scholen aan vinken maar voortaan kan men ook een school in Sint-Niklaas, Kruibeke, Temse of Stekene selecteren als eerste of tweede keuze. Voor ons is het grote voordeel dat er geen dubbele inschrijvingen meer kunnen gebeuren. Vroeger schreven ouders zich zowel in voor een school in Beveren als Sint-Niklaas. Nu zal er slechts één inschrijvingsfiche meer zijn met daarop een rangschikking van de schoolkeuze. Dat maakt het natuurlijk veel overzichtelijker. De wachtlijsten zullen hierdoor ook wel een stuk ingekort worden.”

Digitaal aanmelden vanaf 30 maart

Voor het schooljaar 2019-2020 kon men in Beveren alle wachtlijsten voor het KA en GTI wegwerken. Enkel voor Sint-Maarten moesten een 40-tal leerlingen alsnog teleurgesteld worden. “Maar over het systeem van inschrijven hebben we wel geen klachten meer gekregen”, benadrukt Claus. Het digitaal aanmelden kan vanaf maandag 30 maart vanaf 9 uur tot en met vrijdag 24 april 15 uur via http://www.naarhetsecundair.be.

Kamperen voor de computer is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden maakt namelijk niks uit. Wel krijgen kinderen voorrang als hun broers of zussen reeds ingeschreven zijn op een bepaalde school of als een ouder er werkt.