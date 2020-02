Oude Notelaar gaat onder sloophamer na verhuis bewoners Kristof Pieters

03 februari 2020

14u17 6 Beveren Zodra de twee nieuwe rusthuizen De Linde in Haasdonk en Sint-Elisabeth in Vrasene klaar zijn, gaat het woonzorgcentrum Oude Notelaar onder de sloophamer. Dat heeft schepen Van Esbroeck duidelijk gemaakt op de gemeenteraad.

Het rusthuis Oude Notelaar bleef na voltooiing van het nieuwe woonzorgcentrum op dezelfde campus behouden om er tijdelijk de bewoners te huisvesten van de rusthuizen in Haasdonk en Vrasene. Die werken zijn al flink gevorderd en daarom peilde André Buyl (VB) in de gemeenteraad naar de plannen van de gemeente met het gebouw. Buyl stelt zelf voor om de Oude Notelaar volledig te strippen en renoveren om de wachtlijsten voor rusthuizen in te korten

Volgens schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) is dat echter geen optie. “We hebben geen overschot aan beddencapaciteit en dus zouden we er ook geen enkele euro subsidie voor krijgen”, legt hij uit. “Bovendien zijn de wachtlijsten niet meer zo lang als vroeger. Meer nog: er is zelfs leegstand in enkele woonzorgcentra in de omliggende gemeenten.” De Oude Notelaar zal dus worden gesloopt zoals eerder afgesproken zodat alle bewoners verhuisd zijn naar de nieuwbouw in Vrasene en Haasdonk.