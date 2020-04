Oude grafmonumenten in bruikleen en funerair erfgoed in peterschap, ook geen ruimingen meer in Doel Kristof Pieters

10 april 2020

11u34 0 Beveren De gemeenteraad heeft een nieuw reglement goedgekeurd dat het mogelijk maakt om oude grafmonumenten in bruikleen of peterschap te nemen. Oppositiepartij Beveren 2020 is tevreden. Zij dringt al lang aan op een bescherming van het funerair erfgoed. Enkele incidenten rond onnodig geruimde graven in Doel hebben het dossier in een stroomversnelling gebracht.

Met het nieuwe reglement wil Beveren ervoor zorgen dat er minder verwaarloosde graven zijn op de verschillende begraafplaatsen terwijl tegelijk de kosten voor het behoud van funerair erfgoed beheersbaar blijven. Voortaan is er nu de mogelijkheid om graven in bruikleen of peterschap te geven. Graven die omwille van de persoon zijn geselecteerd voor het funerair erfgoed komen enkel in aanmerking voor peterschap. “Dit peterschap houdt in dat een persoon, groep of vereniging zich engageert om een grafmonument te onderhouden”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). De aanvrager in peterschap mag in geen geval familie zijn. Dit om omzeiling van het concessiereglement tegen te gaan.

De graven die niet op een beschermingslijst voorkomen, komen dan weer in aanmerking voor bruikleen. Dit is het hergebruiken van een graf. Zowel voor bruikleen als peterschap moeten de graven natuurlijk wel zijn toegekomen aan de gemeente. De gemeente bepaalt zelf welke graven ze al dan niet voor bruikleen of peterschap ter beschikking stelt. Er is nu eerst een overgangsjaar voorzien. In die periode zal eerst bij familie gepolst worden of er interesse is voor bruikleen. Wie een graf in bruikleen neemt, staat wel zelf in voor de renovatiekosten.

Reeds in 2005 werd in Beveren een project gestart om het funerair erfgoed in de Beverse deelgemeenten in kaart te brengen. Dat werk werd uitgevoerd door de cultuurraad en de Heemkundige Kring Land van Beveren. Per deelgemeente werd toen een lijst opgesteld. “Maar er gebeurde vervolgens niets mee”, zegt Jan Creve van Beveren 2020. “Daardoor werden voorbije jaren nog heel wat historisch belangrijke graven opgeruimd. Dat zorgde vooral op de oude begraafplaats van Doel voor verschillende incidenten. Zo werd anderhalf jaar geleden het graf opgeruimd van oud-strijder en oorlogsslachtoffer, Theofiel Jozef De Munck, die op het einde van de Tweede Wereldoorlog in Doel vermoord werd door terugtrekkende Duitse soldaten. Het graf van De Munck lag op het ereperk van het kerkhof te Doel en stond op de lijst die in 2005 was opgesteld. Hoeveel historisch interessante graven werden opgeruimd die op de erfgoedlijsten staan is onbekend. Feit is dat er onnodig veel tijd is verloren gegaan en daarmee ook veel waardevolle graven jammer genoeg zijn geruimd. Dat er nu eindelijk een werkinstrument bestaat om mee aan de slag te gaan kan ons enkel verheugen. We vragen wel dat er snel een einde wordt gemaakt aan de dubbelzinnigheid in verband met Doel. De waarde van het oude kerkhof van Doel wordt expliciet erkend in de studie van de gemeente. Er wordt niet meer geruimd en dat is een goede beslissing. Anderzijds gelden de maatregelen die nu voor alle deelgemeenten van Beveren gelden voorlopig nog niet voor Doel. Daarvoor wil het gemeentebestuur wachten op een beslissing van de Vlaamse Regering.” Daar is volgens Creve echter geen enkele reden voor. “Hoe Doel er in de toekomst zal uitzien mag dan nog onbeslist zijn, een opruiming van kerk of kerkhof is ook voor de Vlaamse Regering uitgesloten. We dringen er dan ook op aan dat voor Doel het zelfde funerair erfgoedbeleid wordt gevolgd als voor de andere deelgemeenten van Beveren.”