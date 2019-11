Oscar zorgt voor viergeslacht bij familie Caluwé Kristof Pieters

13 november 2019

De familie Caluwé is een viergeslacht rijker dankzij de geboorte van Oscar. Trotse papa is Davy Caluwé (31) uit Melsele, bekend als voorzitter van SingelB dat elk jaar Beveren Festivalt organiseert. De rest van het viergeslacht woont in Haasdonk met Danny Caluwé (58) als fier grootvader en Petrus Caluwé (81) als stamvader. Oscar werd geboren op 28 september.