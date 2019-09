Originele presentatie van nieuwste mode: modellen dansen op de catwalk Kristof Pieters

22 september 2019

19u56 0 Beveren In Beveren kon het publiek afgelopen weekend kennismaken met de nieuwe herfstmode en dat gebeurde op een wel erg bijzondere manier. Een aantal salsadansers stelden namelijk de nieuwste kledingstukken al dansend voor aan voorbijgangers.

Winkeldorp Beveren blikt tevreden terug op de eerste editie van de ‘Fashion Saturday’. De modeshow die elk jaar wordt gehouden tijdens het Herfst Shoppingweekend werd in een nieuw kleedje gestoken. De nieuwe collectie werd nu deels in salsastijl voorgesteld door de Beverse dansgroep Salsensual. Voor de liefhebbers van salsa bleef de groep ook na de show nog dansen in een tent op het Marktplein. De kinderen konden zich uitleven op de verschillende springkastelen die verspreid stonden in het winkelcentrum.