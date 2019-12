Orde van het Pilorijn serveert eigen bier in het Warmste Café Kristof Pieters

22 december 2019

10u15 2 Beveren De Orde van het Pilorijn baat in de Vrasenestraat nog het hele weekend een pop-up café uit voor het goede doel. In het kader van de Warmste Week besloten de 21 broeders van het genootschap een beurtrol op te stellen en een café open te houden waar hun eigen bier ’t Pilorijntje wordt geserveerd.

“Onze orde bestaat volgend jaar 40 jaar en naar aanleiding van die verjaardag besloten we een eigen bier uit te brengen”, zegt hoofdman Jacques Bosman. Het recept komt van één van de eigen leden, broeder Filip (Nijs). “Op elke vergadering kwam hij met een brouwsel af om te proeven”, vult broeder Lucas aan. “In totaal hebben we zes brouwsels beoordeeld en de keuze viel unaniem op het derde. Vandaar dat er P3 op het etiket staat. Het is een sober ontwerp geworden met het wapenschild van de gemeente en daarrond 21 bolletjes, een verwijzing naar de 21 leden van de Orde van het Pilorijn.”

De Orde van het Pilorijn werd opgericht in 1980, toen notaris Van Raemdonck de beroemde schandpaal (pilorijn) terugschonk aan de gemeenschap. De arduinen paal werd in datzelfde jaar met grote luister herplaatst op de Grote Markt van Beveren. Ter gelegenheid hiervan werd een “Orde” opgericht die regelmatig cultuur-historische evenementen zou organiseren voor de Beverse bevolking. De vereniging telt 21 leden. Enkel als een lid wegvalt kan een nieuwe kandidaat de plaats innemen. Voorwaarde is wel dat deze in Beveren woont en wordt voorgedragen door een ander lid.

“Het klinkt mystieker dan het is hoor”, lachen de broeders. “Eigenlijk zijn we gewoon een studentenclub voor oude mannen!” Die elke gelegenheid te baat nemen om te feesten of te klinken en uiteraard mocht De Warmste Week niet aan dit rijtje ontbreken.

Marjan Reyns stelde een leegstaand pand, waar vroeger brasserie De Blauwe Regen was gevestigd, gratis ter beschikking om een pop-up café uit te baten. De Orde van het Pilorijn schenkt er uiteraard haar eigen bier maar serveert er ook oesters, kaasplankjes, cava en pannenkoeken. De opbrengst gaat integraal naar vzw ’t Klepelken, een Beverse vereniging die tijdelijk opvang biedt aan mensen die door allerlei omstandigheden plots dakloos geworden zijn en hun leven terug proberen opbouwen.

Het café ‘Bij ’t Pilorijntje’ kreeg intussen al heel wat volk over de vloer. “Veel mensen vinden het jammer dat het slechts om een pop-up café gaat. Maar we hebben slechts 140 liter gebrouwen van ons biertje en op is op. De reacties op ’t Pilorijntje zijn wel erg lovend. Het is een amberkleurig bier met verschillende soorten hop. Van onze hoofdman moest er ook zeker de Duitse hopsoort ‘Tettnanger’ in zitten maar dat was meer om de woordspeling te kunnen maken dan om de smaak”, klinkt het lachend.

Het Warmste Café is vandaag, zondag 22 december, nog te bezoeken in de Vrasenestraat 50 in Beveren.