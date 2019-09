Opvangcentrum voor 120 asielzoekers in voormalig gebouw belastingdienst Kristof Pieters

20 september 2019

17u02 4 Beveren Fedasil heeft aan het Rode Kruis opdracht gegeven om een noodopvangcentrum voor asielzoekers in te richten in de leegstaande gebouwen van de FOD Financiën aan het Stationsplein in Beveren. In het voormalige belastingkantoor is plaats voor 120 opvangplaatsen. De omwonenden werden vrijdag op de hoogte gebracht. “We begrijpen dat dit commotie zal veroorzaken maar in vorige opvangcentra zoals dat in Kallo hebben zich zelden of nooit problemen voorgedaan”, zegt burgemeester Marc Van de Vijver.

Door een nieuwe instroom aan vluchtelingen uit landen zoals Syrië, Afghanistan, Palestina, Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee is er dringend nood aan extra opvangplaatsen voor asielzoekers. Fedasil is daarom gaan rondkijken welke overheidsgebouwen er momenteel leeg staan en onder meer het leegstaande gebouw van de FOD Financiën is daarbij weerhouden. Er zullen wel nog verbouwingen moeten gebeuren voor het centrum de deuren kan openen. “Het gaat dan vooral om het sanitair en de gemeenschappelijke ruimten”, zegt Hilde Van Gastel, verantwoordelijke voor de opvangcentra bij Rode Kruis Vlaanderen. “We weten dat de opening van een centrum altijd moeilijk ligt. De gemeente is in dit geval voor een voldongen feit gezet. We zijn wel blij met de constructieve houding van het college.”

Nooit voor problemen gezorgd

Burgemeester Marc Van de Vijver bevestigt dat de gemeente in dit dossier enkel akte kon nemen van de beslissing van Fedasil. “We weten dat er commotie zal zijn maar ik wil toch voor kalmte pleiten. In het domein Westakkers verblijven 500 asielzoekers en dat is ook op de grens met Beveren. Daar heeft nog nooit voor problemen gezorgd. In Kallo was er een viertal jaar geleden eveneens een opvangcentrum in Fort St Marie. Ook toen was er veel beroering ontstaan maar achteraf bleek al die onrust voorbarig en nodeloos.”

Het nieuwe opvangcentrum in het belastingkantoor wordt een open centrum. Dit betekent dat de bewoners zich vrij mogen bewegen tussen 6 en 24 uur. Na middernacht gaan de deuren toe en moeten de bewoners wel aanwezig zijn. Ze moeten ook een huishoudelijk reglement ondertekenen dat de regels van het samenleven, maar ook met de gemeenschap buiten het centrum, vastlegt. Ze worden ook van dichtbij opgevolgd door begeleiders. De gemeente zal ook een meldpunt installeren waar burgers eventuele problemen kunnen aankaarten. Verder zal de politie in de buurt extra toezicht houden. De gemeente heeft het Rode Kruis ook uitdrukkelijk gevraagd om de bewoners zo intensief mogelijk te begeleiden.

We weten dat er commotie zal zijn maar ik wil toch voor kalmte pleiten. In het domein Westakkers verblijven 500 asielzoekers en dat is ook op de grens met Beveren. Daar heeft nog nooit voor problemen gezorgd Burgemeester Marc Van de Vijver

“De bewoners worden in het centrum onthaald volgens de principes Bed, BAD, Brood en Begeleiding”, vervolgt Hilde Van Gastel. “Die begeleiding bevat onder meer de ondersteuning bij de te volgen procedures maar ook psychosociale en/of medische begeleiding en ondersteuning voor onderwijs.”

Personeel gezocht

Geld krijgen de asielzoekers niet, enkel 7,9 euro zakgeld per week. De toekomstige bewoners kunnen wel nog een klein beetje extra verdienen als ze meehelpen bij het onderhoud van het centrum. Het gebouw van de FOD Financiën is structureel wel nog in prima staat. Het Rode Kruis hoopt dan ook dat het centrum tegen eind dit jaar de deuren kan openen maar een precieze timing ligt nog niet vast. Er zal ook nog gezocht worden naar personeel. Daarvoor worden binnenkort vacatures opengesteld. Binnen het centrum zal een vast contactpersoon worden aangesteld als eerste aanspreekpunt. Wie nu al met vragen zit, kan terecht op integratie.ocbeveren@rodekruis.be. Inwoners of verenigingen die zich willen inzetten als vrijwilliger, kunnen zich eveneens via dit emailadres kandidaat stellen.