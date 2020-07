Opvallend veel starters in onze regio: Marisa (24) opent nieuwe bakkerij in Oude Zandstraat Kristof Pieters

10 juli 2020

16u08 0 Beveren In onze regio hebben vorige maand maar liefst 126 starters de sprong naar het ondernemerschap gewaagd. Dat is zelfs een lichte stijging tegenover vorig jaar. Het vertrouwen om te ondernemen is duidelijk terug. Eén van hen is Marissa De Wael (24). Zij opent zaterdag een nieuwe bakkerij in de Oude Zandstraat in Beveren. “De zenuwen staan gespannen maar ik heb er het volste vertrouwen in”, vertelt ze.

In april en mei 2020 waren er in de provincie Oost-Vlaanderen respectievelijk nog 948 en 819 startende ondernemers. Op zich geen slechte cijfers, maar wel een daling ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar (toen waren er 1470 en 1014 starters in april en mei). “In juni zagen we gelukkig een kentering”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Het vertrouwen is terug, de Oost-Vlaming heeft weer goesting om te ondernemen.” Onze regio scoort zelfs beter dan de rest van de provincie. In juni waren er 126 starters tegenover 121 het jaar voordien. Een hele prestatie in coronatijden. “We zijn ongelofelijk opgelucht dat nog steeds heel veel mensen goesting hebben om te ondernemen”, vervolgt Vermeiren. “Startende ondernemers zijn ontzettend belangrijk voor de maatschappij, zij creëren de welvaart en de jobs van morgen. Coaching en begeleiding zullen voor deze mensen meer dan ooit van cruciaal belang zijn, want ondernemen zal er in de toekomst wellicht anders uitzien dan we gewoon waren. Wendbaarheid zal meer dan ooit een troef worden.”

Op eigen benen

In Beveren zet Marissa De Waele (24) zaterdag de grote stap als starter. Zij opent dan haar eigen bakkerij in de Oude Zandstraat in Beveren. “Ik heb al heel wat jaren in de verkoop gestaan en nu wil ik het graag op eigen benen proberen”, lacht ze. Marissa zal de bakkerij volledig alleen runnen maar heeft wel enkele ‘flexi-jobbers’ om haar bij te staan. Voor de levering van het brood werkt ze samen met de bekende bakkerij De Rycke uit Elversele. Die heeft al filialen in Sint-Niklaas en Lokeren en zocht nog een zelfstandige gerante om een bakkerij in Beveren te runnen. “We gaan Marissa de eerste dagen en weken natuurlijk goed bijstaan”, zegt bakker Lode De Rycke. “In Beveren is er alleszins plaats voor een nieuwe zaak. De voorbije jaren sloten verschillende bakkers de deuren maar er kwamen er geen nieuwe bij. Het is dan ook een zware stiel waar niet veel mensen nog voor kiezen. Onze eigen zaak is een familiebedrijf van zes generaties maar iets nieuw opstarten is vandaag geen evidentie.”

Gespannen zenuwen

Marissa beseft dat het hard labeur zal worden. “Ik open elke dag om 5.30 uur en sluit pas om 17 uur. Er staan hier ook afbakmachines zodat ik altijd een vers assortiment kan uitstallen. Daarnaast ga ik ook belegde broodjes verkopen. Enkel op dinsdag ben ik gesloten omdat de Beverenaars dan traditioneel naar de wekelijkse markt trekken. Het zullen dus best wel lange dagen worden maar ik heb er veel zin. Nu ben ik nog vrij zenuwachtig. Het is immers een grote sprong die ik waag. Ik heb op sociale media wel al wat reclame gemaakt en veel positieve reacties gekregen. De mensen zijn blij dat er nog eens een bakkerij de deuren opent in plaats van sluit. Het is nu aan mij om de verwachtingen in te lossen.”