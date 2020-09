Opstart onder code geel houdt Kunstacademie Beveren niet tegen maar schrik zit er bij leerlingen nog wat in Kristof Pieters

23 september 2020

19u55 0 Beveren Net zoals de scholen zwaaiden ook de deuren van de Beverse Kunstacademie terug open. Een start onder code geel, een combinatie van heel wat verschillende domeinen en het samenbrengen van verschillende leeftijdscategorieën vormen een grote uitdaging. De Kunstacademie zegt er klaar voor te zijn maar heel wat leerlingen zijn wel nog een beetje terughoudend.

Samen met de preventiedienst van gemeente Beveren werd een specifiek veiligheidsplan opgesteld, waardoor alle lessen in de meest veilige omstandigheden kunnen georganiseerd worden. Bovendien werden kosten noch moeite gespaard om onder alle omstandigheden en codes lessen te kunnen inrichten. “We hebben hier leerlingen tussen de 6 en 90 jaar die muziek, theater, beeld of dans volgen en al die combinaties zijn een serieuze uitdaging”, erkent directeur Hans De Volder.

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen zich nog inschrijven aan de Kunstacademie tot en met 30 september. “Helaas constateren we wel dat vooral jongeren en volwassenen eerder terughoudend zijn”, zegt schepen van onderwijs Katrien Claus (CD&V). “Het spookbeeld van de lockdown zit er nog steeds stevig in. Een eventuele opschorting van de fysieke lessen en een terugkeer naar afstandsonderwijs, zoals we die nog kennen uit het vorige schooljaar, zorgen voor een eerder afwachtende houding onder de potentiële leerlingen.”

De Kunstacademie maakt zich sterk maakt dat het niet meer zover zal moeten komen. “Daar waar de vorige lockdown nog de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel was, is het nu overduidelijk hoe specifieke veiligheidsproblemen moeten aangepakt worden.”

Er zijn zefls heel wat nieuwe opleidingen in het aanbod opgenomen zoals schilder- en tekenkunst voor volwassenen in de splinternieuwe ateliers onder het Freethiel-stadion. De allerjongsten, vanaf 6 jaar, kunnen dan weer terecht in de opleidingen in de kunsten, zoals initiaties in blokfluit, viool, muziek, theater, beeld of dans. En tot slot is er ook de nagelnieuwe musicalopleiding. “Deze opleiding door uitmuntende vakspecialisten organiseren wij voor een fractie van de kost zoals die aangerekend wordt door privé scholen”, benadrukt De Volder. “Professionele musicallessen in de disciplines zang, dans en drama voor amper 68 euro per schooljaar. Ik denk niet dat men dit ergens anders kan vinden.”

Meer informatie, maar ook inschrijven kan nog tot eind september online via de website van de Kunstacademie: www.dekunstacademiebeveren.be. Wie wil langskomen, maakt daarvoor een afspraak op 03 750 10 75