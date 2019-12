Opruimwerken bij DP World zullen enkele weken in beslag nemen Kristof Pieters

16u31 1 Doel Bij containerbehandelaar DP World aan het Deurganckdok in Doel zijn de activiteiten hervat na het incident waarbij een losgeslagen schip een havenkraan ramde. De opruimwerken zullen volgens woordvoerder Kris Thieren wel nog enkele weken in beslag nemen.

Maandag raakte containerschip ‘APL Mexico City’ een kadekraan van DP World waardoor deze volledig instortte. Het schip, dat aangemeerd lag aan de overzijde van het Deurganckdok, was door de stormwind losgekomen en op drift geraakt. Bij het incident vielen gelukkig geen slachtoffers.

“Er is nu een veiligheidsperimeter afgebakend rond de plaats van het ongeval en sinds maandagavond 22 uur behandelen we opnieuw schepen en vrachtwagens”, zegt Kris Thieren. “Aangezien de operaties na het incident gestaakt moesten worden, zal het de komende dagen extra druk zijn op de terminal. We zullen extra vrachtwagens binnen de beschikbare tijdslots behandelen om de opgelopen achterstand in te halen.”

Impact beperken

De terminaluitbater zal eveneens zo snel mogelijk van start gaan met de opruimwerken aan de kraan in samenwerking met gespecialiseerde diensten. “Deze werken zullen mogelijk enkele weken in beslag nemen. De getroffen kraan bevindt zich gelukkig op een minder intensief gebruikt deel van de kade en werd ingezet voor kleinere diensten. We stellen al het mogelijke in het werk om de impact op de operaties tot een minimum te beperken.”

De kraan zal op termijn vervangen worden. De APL Mexico City ligt tot nader bericht aangemeerd op kaai 1700. Het schip liep lichte averij op bij de aanvaring.