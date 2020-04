Oproep om krachten te bundelen voor toekomst Wase voetbal: “Alle clubs hebben het financieel en sportief moeilijk” Kristof Pieters

21 april 2020

16u24 5 Waasland Bevers burgemeester Marc Van de Vijver ontkent met klem dat er enige politieke beïnvloeding is geweest om een fusie tussen Sporting Lokeren en Vigor Wuitens Hamme tegen te houden. Hij roept wel op dat het tijd is om op een positieve manier de krachten te bundelen. “Want het Wase voetbal lijkt op dit moment meer op een slagveld. Het is meer dan ooit tijd om na te denken hoe we het voetbal nieuw leven kunnen inblazen.”

Aanleiding voor de oproep van de Beverse burgemeester zijn de gesprekken tussen Sporting Lokeren en Vigor Wuitens Hamme. Er is wel een intentieverklaring voor een fusie maar zeker nog geen akkoord tussen beide clubs. Zowel Van de Vijver als Waasland-Beveren ontkennen dat er recent toenaderingspogingen zijn gedaan om samen te werken met VW Hamme om zo een stok in de wielen te steken bij de fusiegesprekken. “Ik leef heel hard mee met wat de voetballers, het bestuur en de vele fans van Sporting Lokeren nu doormaken”, zegt Van de Vijver. “Ik betreur het faillissement van deze roemruchte club dan ook ten zeerste. Want de teloorgang van Sporting Lokeren betekent een ware verarming voor het voetbal in het Waasland. Ik wil dan ook nogmaals formeel ontkennen dat ik op één of andere manier betrokken ben in dit dossier en dat er sprake is van politieke beïnvloeding. Ik hoop van ganser harte dat er voor beide clubs een constructieve oplossing uit de bus komt.”

Samenwerking nodig

Hoewel er volgens Van de Vijver dus geen gesprekken zijn geweest met Hamme, vindt hij wel de tijd rijp om op Waas niveau eens samen te zitten. “Ik doe daarom een oproep om op een positieve manier de krachten te bundelen, eerder dan elkaar onderuit halen. We moeten de waarheid onder ogen durven zien. Het Wase voetbal is momenteel één groot slagveld. Wat Lokeren is overkomen, kan opnieuw gebeuren met een andere club. Want geen enkele club staat er financieel goed voor. Ook sportief is er geen hoog niveau meer. Waasland-Beveren is op dit moment trouwens ook nog niet zeker van een plaats in eerste klasse volgend seizoen. Misschien is het daarom tijd dat we eens bekijken hoe we het voetbal in de ruimere regio terug nieuw leven kunnen inblazen.”

Hoe dit dan concreet moet ingevuld worden, wil Van de Vijver in het midden laten. “Ik wil geen bruggen opblazen door allerlei ballonnetjes op te laten maar ik denk dat alles bespreekbaar moet zijn. Ook voor de doorstroming van talentvolle jeugdspelers zou samenwerking een goede zaak zijn. Willen we het Wase voetbal terug laten floreren, zal er alleszins toch iets ondernomen moeten worden.”

Het idee voor een grote Wase fusieclub is natuurlijk niet nieuw. Vooral Roger Lambrecht, de voormalige preses van Lokeren, is altijd voorstander geweest. In het verleden waren er al verschillende pogingen maar die draaiden telkens op niets uit, vaak na hevig supportersverzet. In 2007 was men er het dichtst bij en werd zelfs een intentieverklaring ondertekend tussen Lokeren en Beveren. De deal sprong echter op het einde af. Destijds waren er nog vijf grotere clubs in een gebied van een zakdoek groot met Lokeren, Beveren, Red Stad Waasland, Hamme en Sint-Niklaas. Na de fusie tussen Red Star en Beveren en nu het faillissement van Lokeren blijven er nog drie over maar zelfs die vechten tegen degradatie. Het is nu afwachten of de geesten nu wel rijp genoeg zijn om rond de tafel te gaan zitten.