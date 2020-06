Oppositie wil dat er werk wordt gemaakt van droogteplan: “Stel opgepompt water van bouwwerven ter beschikking” Kristof Pieters

05 juni 2020

14u53 1 Beveren De oppositiepartijen sp.a en Groen willen dat de gemeente werk maakt van een droogteplan. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) zijn er wel degelijk stappen gezet. Zo wordt bekeken om mensen met een grote tuin in de toekomst te verplichten om regenwater op te slaan.

Er zijn al enkele gemeentelijke initiatieven zoals verschillende premies voor groendaken of ontharden van opritten, maar er is volgens de oppositie een overkoepeld droogteplan nodig.

Groen stelt het bestuur voor om te onderzoeken of het zwembadwater van Lago, goed voor jaarlijks 37 miljoen liter bruikbaar water dat wegspoelt via de riolering, in te zetten voor bewatering. Verder denkt de partij ook aan verplichte waterreservoirs bij bouwwerken waar opgepompt water voor 100% via de riolering wordt afgevoerd. “Particulieren en landbouwers zouden dit water dan kunnen ophalen”, legt gemeenteraadslid Stijn De Munck uit. “We moeten nu actie ondernemen om iets te veranderen aan de lage stand van ons grondwater”, zegt Stijn De Munck. “De toestand is half mei al ernstig. Dit is het vierde jaar op rij met een dreigend watertekort.”

Ontharding

Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) stelde in maart vorig jaar ook al de vraag om een droogteplan op te stellen. “Door de klimaatverandering zal het aantal dagen zonder neerslag blijven stijgen. Droogteperioden zoals de voorbije drie jaar zullen bijgevolg vaker optreden. Er dringen zich dus structurele maatregelen op.” Volgens Benali moet meer werk gemaakt worden van ontharding, zodat het water terug de bodem kan infiltreren. “Er bestaat nu wel een premie voor ontharding bij particulieren thuis, maar geen beleid voor ontharding bij de bedrijven of de gemeente zelf. Dat terwijl de stad Gent bijvoorbeeld een onthardingsaannemer aanwerft om ieder jaar 15% minder verharding in de stad te verkrijgen.” Volgens Benali moet er eveneens meer steun komen voor landbouwers en bedrijven om water te bufferen.

Regenwater opslaan

Volgens burgemeester Van de Vijver kan de gemeente weinig veranderen aan de klimaatopwarming. “Maar er worden er wel al heel wat maatregelen genomen in droogteperiodes”, benadrukt hij. “Zo wordt het wegsluizen van oppervlaktewater naar de dokken meer afgeremd. We bekijken ook of we mensen met een grote tuin in de toekomst kunnen verplichten om meer regenwater op te slaan.”