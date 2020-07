Oppositie vraagt behoud van volwaardige buslijn 83 Kristof Pieters

12 juli 2020

11u37 0 Beveren In de gemeenteraad heeft sp.a een pleidooi gehouden om de buslijn 83 niet in te korten tot Kallo omdat anders de dienstverlening in de andere polderdorpen wordt afgebouwd. Volgens het college wordt de inkorting van de buslijn gecompenseerd door een hogere frequentie op de andere lijnen.

De Vervoerregio Antwerpen, waartoe ook Beveren behoort, is volop bezig met het uittekenen van een nieuw vervoerplan. Dit betekent dat vanaf volgend jaar een aantal buslijnen bijkomen maar ook verdwijnen of hertekend worden. Vooral de minder bevolkte gebieden zullen in de toekomst vaker bediend worden met alternatieve deelsystemen of vervoer op verzoek.

De Waaslandhaven zal in de toekomst beter bediend worden. Er komt een mobipunt aan de Kallosluis en een bus die om het half uur tussen de haven en Beveren station pendelt. Dit betekent wel dat de huidige buslijn 83 niet meer zal verder rijden tot Kieldrecht enerzijds en de park & ride Melsele anderzijds. “De verbinding Kieldrecht en Antwerpen zal hierdoor nog enkel door buslijn 84 bediend worden”, stelt gemeenteraadslid Issam Benali vast. “Een buslijn die op een weekdag slechts twee ritten maakt vanuit Kieldrecht naar Antwerpen Linkeroever en twee ritten in de omgekeerde richting. Het is positief dat de haven eindelijk voor een stuk ontsloten wordt door het openbaar vervoer maar wel jammer dat Kieldrecht en Verrebroek hiervan de dupe worden. Beide dorpen gaan zeer moeilijk bereikbaar worden met het openbaar vervoer.”

Schepen van mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) bevestigt dat de rechtstreekse verbinding met Antwerpen Linkeroever verdwijnt. “Maar dat is geen achteruitgang van de dienstverlening, omdat de frequentie op de verbinding tussen Kieldrecht/Verrebroek en Beveren én de frequentie op de N70 verhoogd worden.” Benali kan zich echter niet vinden in die visie: “Er zal immers tijd verloren worden door de overstap in Beveren,” reageert hij nog.