Oppositie stelt vragen bij naleven sociale wetgeving op werf Administratief Centrum Kristof Pieters

03 september 2020

15u00 0 Beveren In de gemeenteraad zijn vragen gesteld over het naleven van de sociale wetgeving door de aannemer die momenteel het nieuwe Administratief Centrum bouwt van de gemeente Beveren. Arbeiders werken daar ook in het weekend en zelfs op feestdagen.

Het was André Buyl (Vlaams Belang) die de kat de bel aanbond. Hij stelde vast dat de werken op de werf zowel op zaterdag als zondag verder worden gezet. “En zelfs op een wettelijke feestdag als 15 augustus lagen de werken nooit stil. Ik vraag me toch wel af of dat in regel is met de sociale wetgeving”, zegt Buyl.

Volgens burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) valt dit onder de verantwoordelijkheid van de aannemer.

Gemeenteraadslid Issam Benali (sp.a) vindt dat de burgemeester er zich iets te gemakkelijk vanaf maakt. “Vier jaar geleden was er op de gemeenteraad een hele discussie over het al dan niet opnemen van sociale clausules in de bestekken. Er is toen overeengekomen om een vuist te maken tegen sociale dumping en criteria op te nemen. Het is dus ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om te zien of sociale criteria worden nageleefd.”

Lichtverspilling

Er kwam op de gemeenteraad ook kritiek over de verlichting die dag en nacht blijft branden op de werf. “Pure energieverspilling als er niet gewerkt wordt”, vindt Buyl. Van de Vijver sluit zich wel aan bij deze klacht. “We hebben het zelf ook al vastgesteld en gerapporteerd en hebben de aannemer gevraagd om de lichten te doven als er niet gewerkt wordt.”