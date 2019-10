Opnieuw zware aanrijding op kruispunt Turfbanken, bestelwagen belandt in voortuin Kristof Pieters

10 oktober 2019

18u26 0 Beveren Het intussen beruchte kruispunt van de Gemenestraat met Turfbanken in Kieldrecht was donderdagmiddag nog maar eens het decor van een zware aanrijding. Een bestelwagen van een bouwfirma werd in de flank aangereden door een marktwagen en belandde op zijn kant in een voortuin.

Het ongeval gebeurde rond 15.15 uur. Een bestelwagen van de bouwfirma Kegels werd in de flank aangereden door een marktwagen met Nederlandse nummerplaat die normaal voorrang moest verlenen. De marktkramer raakte daarbij gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Achter het stuur zat van de bestelwagen zat zaakvoerder Kris Kegels, de broer van Bevers schepen Filip Kegels. Hij bleef gelukkig ongedeerd maar de bestelwagen raakte wel zwaar beschadigd. Het voertuig belandde op zijn kant in de voortuin van een woning.

De voorbije jaren gebeurden er op het gevaarlijke kruispunt al talloze ongevallen. Alleen vorig jaar werden er 11 zware ongevallen geteld. Daarom werd er extra signalisatie aangebracht en werd de voorrangsregeling ook veranderd. Dat had tot nog toe resultaat, want dit ongeval is het eerste dit jaar.