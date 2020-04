Opnieuw ongewenst bezoek in jeugdlokaal aan Kallobaan Kristof Pieters

27 april 2020

18u43 0 Beveren Dieven hebben geprobeerd in te breken in een jeugdlokaal aan de Kallobaan in Beveren. Ze zijn niet binnen geraakt. De inbraakpoging werd zaterdag vastgesteld. Het is al de tweede keer op een maand tijd.

Begin deze maand raakten dieven wel binnen in hetzelfde jeugdlokaal. Er werd echter niets gestolen. Ook in een jeugdlokaal in de Floralaan werd deze maand ingebroken. Daar werden vernielingen aangebracht.