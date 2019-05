Opnieuw kop-staartaanrijding met vrachtwagens in Beverentunnel Kristof Pieters

23 mei 2019

13u45 0 Beveren In de Beverentunnel op de R2 richting Stabroek kwam het donderdagvoormiddag opnieuw tot een aanrijding tussen vrachtwagens. Er waren vier trucks betrokken bij het ongeval. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar één van de vrachtwagens raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden.

Het ongeval deed zich net als bij vorige ongevallen voor door een plotse remmanoeuvre bij het uitrijden van de tunnel. Bestuurders willen op het laatste moment de afrit net voorbij de tunnel nog nemen. Wanneer het achteropkomende verkeer in de tunnel dicht op elkaar rijdt, gaat het vaak fout. De laatste jaren is de verkeersdruk door de uitbreiding van de haven fors toegenomen. De afgelopen twee jaar gebeurden er tientallen zware ongevallen waarbij voornamelijk vrachtwagens betrokken waren. Net voor de tunnel zijn er dynamische snelheidsborden aan portieken over de rijbaan aangebracht, die in geval van filevorming het verkeer moeten waarschuwen. In de tunnel zelf, die ongeveer 1100 meter lang is, zijn deze borden echter niet aanwezig.