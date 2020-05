Opnieuw koeien uitgebroken aan Drijdijk: defecte pomp voor drinkwater blijkt oorzaak Kristof Pieters

23 mei 2020

10u52 1 Verrebroek Voor de Voor de tweede maal op enkele dagen tijd zijn koeien uitgebroken op een weiland aan de Drijdijk in Verrebroek. Eén dier belandde in het water, een ander op de weg. Voorbijgangers en de brandweer snelden ter hulp. Een defecte pomp voor drinkwater blijkt de oorzaak van het uitbreekgedrag.

Het is al de tweede maal dat de Hulpverleningszone Waasland moet uitrukken voor ontsnapte koeien op deze plek. Woensdag brak de hele kudden uit om verkoeling te zoeken in de aanpalende watergang. Zaterdagochtend was het opnieuw prijs. Christophe Van Mieghem van de vzw ‘4voeters in nood’ kwam meteen ter plaatse om de dieren te helpen terugdrijven op de weide. “De oorzaak van dit gedrag is een defecte pomp voor drinkwater”, legt hij uit. “De pomp stond te strak aangespannen waardoor de dieren teveel kracht moeten zetten om aan drinken te geraken. Ze hebben zoveel geweld moeten zetten dat de pomp volledig is losgerukt. Doordat ze zoveel moeite moesten doen, gaan ze natuurlijk op zoek naar een andere weg om aan water te geraken en dat is in de aanpalende waterloop.”

De eigenaar is nu gevraagd om zo snel mogelijk alles in orde te stellen met de watervoorziening. De vzw doet ook een oproep om in deze droogteperiode alert te zijn voor dieren. “We hebben al verschillende meldingen gekregen de voorbije dagen”, vervolgt Van Mieghem. “In de meeste gevallen bleek alles in orde maar we hebben ook al vaststellingen gedaan van nalatigheid.”