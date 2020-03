Opnieuw inbraken in geparkeerde auto’s aan tramterminus Kristof Pieters

02 maart 2020

17u45 0 Melsele Dieven hebben zaterdag ingebroken in twee voertuigen die geparkeerd stonden op de Park & Ride parking aan de tramterminus op de Grote Baan in Melsele.

Telkens werd een autoruit ingeslagen. Uit het ene voertuig werden o.a. boorddocumenten, geld en schoenen gestolen. Uit het andere voertuig werd een hoofdtelefoon en een horloge gestolen. Vorige week waren er ook al zeven auto-inbraken op één dag.

Er werd ook ingebroken in een handelszaak in de vlakbij gelegen Nieuwlandstraat. Daar werd niets gestolen.

Tot slot werd ook geprobeerd in te breken in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Oude Zandstraat in Beveren. Dit is niet gelukt. De poging tot diefstal gebeurde tussen donderdagnamiddag en vrijdagochtend.