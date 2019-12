Opnieuw inbraak in Leliestraat Kristof Pieters

11 december 2019

17u41 1 Beveren Dinsdagochtend werd er een inbraak vastgesteld in een woning in de Leliestraat in Beveren. De hele woning werd doorzocht. Wat er juist gestolen werd, is nog niet geweten. Maandagavond werd er ook al in een andere woning ingebroken.

Dieven waren ook op pad in Melsele. Daar werd dinsdag ingebroken in een woning in de Sint-Elisabethstraat. Er werd niets gestolen.