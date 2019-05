Opnieuw grote drugvangst in Waaslandhaven: vijf uithalers betrapt en 180 kilogram cocaïne gevonden Kristof Pieters

31 mei 2019

16u36 4 Beveren De federale gerechtelijke politie Antwerpen heeft in samenwerking met de douanediensten en de scheepvaartpolitie afgelopen week verschillende Albanese uithalers opgepakt aan kaai 1642 in de Waaslandhaven. In totaal werd ook 180 kilogram cocaïne onderschept.

In de nacht van 25 op 26 mei werden drie Albanezen van 30, 35 en 40 jaar gearresteerd ter hoogte van koelcontainers van een firma in de Waaslandhaven, gevestigd aan kaai 1642 tussen het Doeldok en het Deurganckdok. “Dit was het resultaat van de alerte houding van de bewakingsdienst van de betrokken firma”, zegt parketwoordvoerster Annelies Verstraete. “Op dat moment werden ook twee sporttassen met in totaal 42,8 kilogram cocaïne, een sporttas met werkgereedschap en enkele lege sporttassen aangetroffen.”

De drie verdachten werden voorbije maandag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden allen aangehouden. Vrijdag besliste de raadkamer in Dendermonde dat ze aangehouden blijven.

In de nacht van 27 op 28 mei konden twee uithalers, opnieuw Albanezen, gearresteerd worden op dezelfde locatie. Er werd een speurhond ingezet en die vond aan het water nog een lege sportzak. Tijdens het verdere onderzoek van de koelcontainers door de douanediensten werd een partij van 138 kilogram cocaïne ontdekt.

De twee verdachten van 24 en 32 jaar werden eveneens aangehouden door de onderzoeksrechter in Dendermonde, iets wat de raadkamer vrijdag bevestigde.

De twee parketten van Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de federale politie willen de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: www.onzehavendrugsvrij.be.