Opnieuw grote drugsvangst in Waaslandhaven: meer dan halve ton cocaïne verstopt in container met blikken tonijn PKM

14 juni 2019

12u56 8 Beveren In de Waaslandhaven is begin juni een grote partij cocaïne aangetroffen in een container met blikken tonijn. De drugs waren verdeeld over 538 pakken en met een totaal gewicht van 617 kilo. Ze hebben een straatwaarde van bijna 31 miljoen euro.

De vondst dateert van 3 juni maar werd nu pas bekend gemaakt door het parket. De container werd gelost van een schip afkomstig van Ecuador op kaai 1742 aan het Deurganckdok.

Het is al de zoveelste drugsvangst op korte tijd in de omgeving van de containerterminals in de Waaslandhaven. Eind mei werden ook al een aantal ophalers bij de kraag gevat van een Albanese drugsbende. Ze werden betrapt aan kaai 1642 met 180 kilogram cocaïne die ze uit koelcontainers hadden gehaald.