Opnieuw frontale aanrijding in bocht van Haasdonkbaan; twee bestuurders gewond Kristof Pieters

21 november 2019

17u13 0 Beveren Het is donderdagmiddag nog maar eens tot een aanrijding gekomen in één van de gevaarlijke bochten ter hoogte van het kasteeldomein Hof ter Saksen. Er vielen twee gewonden.

Omstreeks 13.15 uur reden twee personenwagens frontaal op elkaar in. Het ongeval gebeurde nadat één van de wagens van zijn rijvak afweek, mogelijk ten gevolge van gladheid. Van overdreven snelheid zou evenwel geen sprake zijn. Eén van de betrokken voertuigen belandde ook in de ondiepe gracht naast de weg. Beide bestuurders raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. De rijbaan was gedurende een uur in beide richtingen afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen.