Opmerkelijke carrièreswitch: juf Hilde ruilt kleuterklas voor vrachtwagen Kristof Pieters

05 december 2019

16u48 10 Beveren Maar liefst 34 jaar lang stond ze voor de klas maar nu draagt juf Hilde niet langer de verantwoordelijkheid voor 24 kleuters, maar wel 44 ton op wielen. Ze schoolde zich namelijk om tot vrachtwagenchauffeur. Donderdag bracht ze nog eens een bezoek aan haar oude schooltje. Ze pikte onderweg een wel heel opmerkelijk gezelschap op: Sinterklaas en twee Zwarte Pieten.

Het was een blij weerzien donderdagochtend bij kleuterschool De Tovertuin in Beveren. Juf Hilde Van de Perre (55) keerde nog eens uitzonderlijk terug en voor haar vroegere kleuters had ze een bijzondere verrassing bij. Sinterklaas en zijn twee Zwarte Pieten moesten hun koets achterlaten door een ziek paard en kregen een lift van juf Hilde.

Emotioneel moment

Ook voor Hilde was het een bijzonder en emotioneel moment. “Ik ben volledig vervlochten met deze school”, vertelt ze. “Ik heb er zelf als peuter gezeten, nadien mijn stage gedaan als kleuterjuf en er vervolgens 34 jaar lang voor de klas gestaan. Ik zag op het laatst zelfs ouders aan de schoolpoort die zelf nog als peuter in mijn klasje hadden gezeten. Dat is dus geen bladzijde die je zomaar even omdraait. Ik heb de deur trouwens niet definitief dichtgeslagen. Ik heb nu vijf jaar loopbaanonderbreking genomen. Mijn ontslag geven, kon ik niet. Ik besef wel dat het hoe langer hoe moeilijker zal worden om terug te keren. Het is nu 2,5 jaar geleden dat ik afscheid nam en ik ken nog de kleutertjes die er destijds pas zaten maar volgend schooljaar zijn het allemaal nieuwe gezichten.”

Op 1 september heeft Hilde het elke keer bijzonder moeilijk. “Ik mis het enorm”, geeft ze toe. “Al die leuke snoetjes om me heen. Het is elk jaar opnieuw hetzelfde dilemma.”

Dat ze voor een carrièreswitch koos als trucker lag eigenlijk voor de hand. “Mijn man heeft een eigen transportbedrijfje”, legt ze uit. “Hij is begonnen met één vrachtwagen maar kreeg er heel wat opdrachten bij en kocht toen een tweede truck aan. Hij nam een chauffeur in dienst maar die haakte al snel af omdat die de vele files niet meer zag zitten. Ik heb toen aangeboden om mee in de zaak te stappen. Ik heb me herschoold, mijn rijbewijs CE behaald en heb zelfs een vergunning om gevaarlijke goederen te mogen transporteren (ADR). Met mijn vrachtwagen ga ik meststoffen laden in de haven en vervolgens lossen in Grobbendonk. Het is een leuke baan. Ik geniet vooral van de vrijheid. Elke dag zie ik de zon op- en ondergaan. Het zijn lange dagen maar daar staat wel tegenover dat ik ’s avonds gewoon in de zetel kan wegzakken. Vroeger volgde dan vaak de voorbereiding voor de volgende dag.”

Stress van de files? Als je 34 jaar lang een bende joelende kleuters om je heen hebt gehad, kan je veel aan Hilde Van de Perre

Of ze zelf geen stress heeft van de vaak ellenlange files op de weg? “Als je 34 jaar lang een bende joelende kleuters om je heen hebt gehad, kan je veel aan”, lacht ze. “Dan leer je wel geduld uitoefenen. Als het file is, schuif ik gewoon rustig aan. Ik zal me zelden of nooit opwinden in het verkeer. De vele jaren voor de klas hebben me nog wel meer vaardigheden bijgebracht. Ik merk dat ik andere chauffeurs bijzonder goed kan inschatten. Een karakter zit er van kleinsaf in.”

Hilde had binnen zes jaar op pensioen kunnen gaan. Als ze nog wil terugkeren naar de kleuterklas zal ze dus niet te lang meer moeten wachten. “Ik ben er nog niet aan toe om de knoop definitief door te hakken”, geeft ze toe. “Nu ik vandaag de kindjes heb teruggezien, smelt mijn hart. Nooit gedacht dat ik voor zo’n dilemma zou staan: truckchauffeur of kleuterjuf!”