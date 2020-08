Opluchting bij woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem: “Eerste testen negatief en dus geen bijkomende besmettingen” Kristof Pieters

18 augustus 2020

19u12 1 Kallo Er is goed nieuws uit het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo dat in Er is goed nieuws uit het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo dat in preventieve lockdown ging na een positieve coronatest bij een personeelslid en een bewoonster. Dinsdagmiddag zijn de testresultaten bekend gemaakt van de acht bewoners met het meeste risico en tot grote opluchting van de directie zijn alle resultaten negatief.

Afgelopen weekend werden twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld in het woonzorgcentrum Boeyé-Van Landeghem in Kallo: één bewoonster en één medewerker testten positief op het virus. “Er is wellicht geen verband tussen beide besmettingen”, zegt directeur Tjeu Van Diessen. “De bewoonster was al, preventief, in kamerisolatie. En het personeelslid was vanaf de eerste symptomen thuis gebleven. In overleg met onze raadgevende arts zijn in eerste instantie acht bewoners getest die een groter risico liepen omdat ze intensiever contact hadden met de besmette bewoner of het betrokken personeelslid. De uitslagen van deze tests zijn dinsdag in de late namiddag binnengekomen. De uitslagen zijn gelukkig geruststellend en hoopgevend. Niemand van de acht betrokken bewoners testte positief op COVID-19. Daardoor is de kans aanzienlijk kleiner geworden dat andere bewoners en medewerkers besmet zijn. Maar om het risico op de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, worden woensdagnamiddag alle andere bewoners én alle personeelsleden ook nog getest.”

Tot alle testresultaten gekend zijn, wordt wel nog geen bezoek toegelaten. Alle bewoners blijven zolang ook nog in kamerisolatie.