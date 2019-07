Opluchting bij supporters Waasland-Beveren: “Maar we beginnen wel gehandicapt aan nieuwe seizoen” Kristof Pieters

10 juli 2019

18u09 3 Beveren Waasland-Beveren speelt volgend seizoen in eerste klasse. Dat heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) vandaag beslist in het matchfixingdossier. De Supportersfederatie reageert opgelucht. “We moeten nu meer dan ooit als één man achter de club staan want door al deze perikelen beginnen we wel gehandicapt aan het nieuwe seizoen.”

Waasland-Beveren is ook in tweede aanleg dus vrijgesproken in de zaak Propere Handen. Het BAS bevestigde de vrijspraak die eerder werd uitgesproken door de geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond. Dat heeft ook als gevolg dat Beerschot en Lokeren definitief zakken naar 1B.

De supportersfederatie van Waasland-Beveren reageert opgelucht. “Grote onrust is er nooit geweest omdat we vertrouwen hadden in de goede afloop maar zeker ben je natuurlijk nooit”, zegt penningmeester Nicolas Snoeck. “We stonden echter recht in de schoenen. Waasland-Beveren heeft zich nooit aan matchfixing schuldig gemaakt. De club is alleen benaderd geweest. Onze voorzitter Dirk Huyck heeft altijd ter goeder trouw gehandeld. Hij heeft in deze zaak zwaar geleden. We gaan hem binnenkort zeker eens in de bloemetje zetten.”

Geen makkelijk seizoen

De supporters beseffen tegelijk dat het geen makkelijk seizoen zal worden in 1A. “We hebben ons amper kunnen voorbereiden. Heel wat spelers hebben afgehaakt of niet willen tekenen omwille van de onzekere situatie. We zullen bij de start van de competitie al meteen op onze kracht gemeten worden met matchen tegen Club Bruggen en Antwerp.”

Ook het gemeentebestuur van Beveren reageert opgelucht want Waasland-Beveren heeft een afbetalingsplan voor onder meer de hoofdtribune. De gemeente is met 8 miljoen euro de grootste schuldeiser van de club. “Maar we zijn in de eerste plaats opgelucht voor de supporters”, benadrukt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “Bij een degradatie naar 1B zou het bijzonder moeilijk worden om terug te keren naar eerste klasse. We zijn trouwens nog niet uit de gevarenzone want we zijn half juli en de club kan pas nu starten met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. De voetbalbond zou zich toch eens moeten bezinnen over deze gang van zaken. Eigenlijk is dit competitievervalsing. Doordat andere clubs tegen de uitspraak in beroep gingen, zit Waasland-Beveren al die tijd in de onzekerheid met alle gevolgen vandien.”

Tegelijk heeft ook de gemeente een afwachtende houding aangenomen. De plannen voor de bouw van een volledig nieuwe zittribune aan de kant van de Klapperstraat zijn even ‘on hold’ gezet. “Het zou niet van goed bestuur betuigen als we in deze omstandigheden zouden investeren”, legt Van de Vijver uit. “De club is trouwens dezelfde mening toegedaan. De focus ligt nu op het sportieve aspect en Waasland-Beveren terug op de rails krijgen.”

Waasland-Beveren heeft zelf ook al kort gereageerd. “Uiteraard zijn we heel tevreden dat het BAS de klacht van de tussenkomende partijen heeft verworpen”, zegt voorzitter Dirk Huyck. “De uitspraak ten gronde van de geschillencommissie is echter nog belangrijk want daarin wordt de inhoud van het dossier meer behandeld. Deze club en haar bestuur heeft altijd correct gehandeld. Ik wil nu graag alle sponsors en supporters oproepen om opnieuw de schouders onder deze club te zetten en hun trouw te tonen. We gaan volop aan het werk om opnieuw te tonen in jaargang 2019-2020 dat deze club verdient om op het hoogste niveau aan te treden.”

