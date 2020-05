Opluchting bij fruittelers en tuinbouwers, seizoensarbeiders mogen opnieuw overkomen als ze getest zijn: “Huidige ploeg in quarantaine gezet in het bedrijf” Kristof Pieters

04 mei 2020

20u14 0 Verrebroek Europa heeft het licht op groen gezet voor buitenlandse seizoensarbeiders. Die mogen opnieuw naar ons land overkomen. Dat betekent goed nieuws voor de vele tuinbouw- en fruitteeltbedrijven in onze regio. Bij Van Haelst Fruit in Verrebroek is er opluchting. “We hadden nog wel even tijd tot aan de pluk maar ook de rest van het jaar werken hier seizoensarbeiders”, zegt zaakvoerder Christophe Van Haelst.

Seizoensarbeiders liepen tot nog toe het risico tegengehouden te worden aan de grens. Er is echter nu een Europese aanbeveling die bepaalt dat werk in de land- en tuinbouw beschouwd wordt als een cruciale activiteit en dus gaat het ook om essentiële verplaatsingen. Bij het fruitbedrijf Van Haelst in Verrebroek is het overgrote deel van de twintig seizoensarbeiders sinds de start van de coronacrisis gebleven. “Gelukkig maar want in de eerste week, zeg maar de ‘hamsterweek’, was het alle hens aan dek om de bestellingen bij te houden”, zegt Christophe Van Haelst. “Tijdens de pluk werken we hier met een paar honderd seizoensarbeiders maar de rest van het jaar is er ook volk nodig om het fruit te verpakken. Dat gebeurt binnen in de loodsen en ook hier hebben we heel wat maatregelen genomen om de sociale afstand te kunnen respecteren. We hechten veel belang aan de voedselveiligheid en daarom is aan de arbeiders gevraagd om zich vrijwillige in quarantaine te plaatsen. Concreet betekent dit dat niemand het bedrijfsterrein verlaat. Ook niet om naar de winkel te gaan. Ze geven de boodschappenlijstjes aan ons door. We beseffen ook dat we een groot offer vragen en daarom doen we al het mogelijke om hun leven hier zo comfortabel mogelijk te maken. Recent hebben ze bijvoorbeeld een barbecue gehouden.”

Vrijwillige quarantaine

Door deze vorm van lockdown kon Van Haelst het virus buiten houden. “Er waren intussen heel wat initiatieven van onder meer de VDAB om mensen ter beschikking te stellen voor onze sector maar we hebben toch wel wat schrik hiervoor. Er is immers een incubatietijd waar we rekening mee moeten houden. Van onze vaste ploeg zijn er maar een paar teruggekeerd naar Roemenië. Die hebben daar dan hun quarantaine moeten uitzitten vooraleer ze mochten terugkeren.”

Sociale afstand garanderen

Dat de grenzen terug opengesteld worden voor seizoensarbeid is voor de fruitteelt goed nieuws. “We hebben nog wel een paar maand voor de boeg maar uiteraard speelt dit wel al in het achterhoofd. Tijdens de piekperiode spreken we over een paar honderd extra krachten die we nodig hebben. Helemaal gerust zijn we natuurlijk nog niet want niemand weet hoe dit zal evolueren. Tegen die tijd kan er immers een tweede golf van het virus zijn. We gaan ook nog eens goed moeten puzzelen hoe we ons met alle richtlijnen in regel kunnen stellen. De meeste verblijfplaatsen zijn voor twee of vier personen en in de boomgaard kan de sociale afstand natuurlijk ook gegarandeerd worden. Het vervoer van en naar de boomgaarden gaan we wel niet gemeenschappelijk kunnen organiseren. Het grootste risico zijn wellicht de maaltijden. Daar gaan we iedereen goed moeten spreiden.”

Alle maatregelen kosten het bedrijf natuurlijk ook geld. “En omdat fruit een wereldmarkt is, kunnen we dat niet doorrekenen aan de klant”, vervolgt Van Haelst. “Gelukkig zijn de prijzen momenteel stabiel. Mensen kiezen in deze tijden voor gezonde voeding en voor onze appelen en peren hebben we enkele goede klanten onder de supermarkten.”