Open Vld Beveren voert wissel in de gemeenteraad door: Kitty Schelfhout vervangt Kasper Dierckx Kristof Pieters

04 december 2019

18u34 3 Beveren Kasper Dierckx heeft zijn mandaat van gemeenteraadslid terug ter beschikking gesteld van zijn partij Open Vld. “Omwille van professionele redenen kan ik me niet meer voor de volle 100% inzetten om de Beverse belangen te dienen”, legt hij uit. Hij wordt opgevolgd door Kitty Schelfhout.

Zij zal echter niet de rest van de legislatuur blijven zetelen. Binnen tweeënhalf jaar zal ze worden opgevolgd door de toekomstige lijsttrekker van de partij. “Kitty is op dit moment de meest geschikte persoon”, zegt voorzitter Myriam Hofkens. “Ze beschikt over de nodige ervaring en expertise. Daarnaast willen we ook onze beloofde verjonging verderzetten. Daarom zal na deze periode onze toekomstige lijsttrekker de fakkel overnemen van Kitty. Het is de bedoeling dat hij of zij zich in de tussentijd voldoende kan voorbereiden op de functie van gemeenteraadslid én lijsttrekker van Open Vld Beveren. Bovendien bereiden we ons zo als partij optimaal voor op de volgende gemeenteraadsverkiezingen.”

Kasper Dierckx blijft wel nog actief als bestuurslid en ondervoorzitter van Open Vld Beveren. Daarnaast is hij ook zopas verkozen als voorzitter van de nieuwe Jong Vld-afdeling. Die werd afgelopen maand opgericht door enkele jonge bestuursleden, met als drijvende kracht Victor Catry. Deze afdeling telt intussen reeds zes bestuursleden.