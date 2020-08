Op zoek naar oplossing voor grondoverschotten van Oosterweelwerken en havenuitbreiding Kristof Pieters

11 augustus 2020

11u13 8 Beveren/Zwijndrecht Lantis, Port of Antwerp en het Vlaams Gewest hebben afgesproken om de grondoverschotten, die ontstaan bij grote infrastructuurprojecten in de regio, samen te proberen wegwerken. Alleen al voor de aanleg van de Oosterweelverbinding moet er 14,5 miljoen kubieke meter grond afgegraven worden. Ook in de haven komt er de komende decennium heel wat grond vrij, als gevolg van uitbreidingswerken.

Volgend jaar starten de werken aan de Scheldetunnel. Om de tunnel te realiseren, moet er grond van de Scheldebodem worden weggegraven. Ook de aanleg van het nieuwe Oosterweelknooppunt gaat gepaard met flink wat grondverzet. Niet alle grond die uitgegraven wordt, moet ook afgevoerd worden. “Her en der zullen we grote hoeveelheden terug kunnen aanvullen. Eens de elementen van de Scheldetunnel op hun plaats liggen, worden ze bijvoorbeeld opnieuw afgedekt met grond”, verduidelijkt Kjeld Vandeputte, projectleider grondstromen bij Lantis. “Ook voor het landschapsontwerp of de realisatie van de overkappingen hebben we grond nodig. Van de 14,5 miljoen m³ die vrijkomt, zullen we ongeveer 6 miljoen kunnen hergebruiken binnen het projectgebied”, becijfert Vandeputte. Dat betekent dat Lantis op zoek moet gaan naar afzetlocaties voor ongeveer 8,5 miljoen m³.

Wonderwoud

Een van de opties die momenteel grondig wordt bestudeerd, is de afvoer van gronden naar een oude zandwinningsput onder beheer van De Vlaamse Waterweg nabij Lochristi en Oostakker. Reeds eind 2009 werd beslist om deze put, waar tot eind 2018 zandwinningsactiviteiten plaatsvonden, op te vullen en gefaseerd in te richten als een nieuw recreatief bosgebied, het Wonderwoud, van ongeveer 200 hectare groot op 7 kilometer van Gent.

Maar ook andere opties, zowel van private als publieke partijen, worden onderzocht. Een van de belangrijke criteria bij de zoektocht is dat het grondtransport zoveel als mogelijk langs de waterwegen moet gebeuren.