Op- en afrittencomplex van E17 in Haasdonk weekend dicht door asfalteringswerken Kristof Pieters

20 mei 2020

17u52 34 Haasdonk/Bazel Op vrijdagavond 5 juni starten asfaltwerken op de brug van de N485 over de E17 van het op- en afrittencomplex in Haasdonk. Tijdens de laatste fase van de werken, gaat het complex dicht voor één weekend. Al het verkeer moet omrijden via Kruibeke of Sint-Niklaas-centrum. Op maandagochtend 8 juni voor de ochtendspits moeten alle werken klaar zijn.

Sinds maart werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan het complex om de zichtbaarheid bij het op- en afrijden te verhogen en de snelheid aan het op- en afrittencomplex te verlagen.

De aannemer is volop bezig met het uitvoeren van aanpassingen op de brug van de N485 over de E17 aan het complex Haasdonk in Kruibeke. De betonnen vangrails zijn ingekort en er is een asverschuiving aangelegd op de N485 om het zicht te verbeteren voor het verkeer dat de steenweg wil oprijden. Tegelijk werd de verlichting door ledverlichting vervangen en is er extra verlichting bijgekomen op de brug over de E17.

Tijdens het weekend van 5 juni krijgt het wegdek van de brug een nieuwe laag in asfalt. De werken starten op vrijdag 5 juni om 20 uur en zijn klaar voor de ochtendspits op maandag 8 juni.

Vanaf vrijdag 5 juni om 20 uur gaat het volledige op- en afrittencomplex in Haasdonk dicht voor al het verkeer. De E17 op- en afrijden zal niet mogelijk zijn. Al het verkeer moet omrijden via het op- en afrittencomplex Kruibeke of via Sint-Niklaas-centrum.