Oosterweel zet in op uitbouw fietsnetwerk in het Waasland: “35 km aan nieuwe fietspaden op komst” Kristof Pieters

06 oktober 2020

17u19 0 Beveren/Zwijndrecht Nu de Oosterweelwerken op kruissnelheid zitten, gaat bouwheer Lantis ook een tandje bijsteken om het fietsnetwerk in het Waasland verder uit te bouwen. Zowel in Beveren als Zwijndrecht wordt een budget van 1 miljoen euro vrijgemaakt om missing links aan te pakken. Tegen het einde van de werken zal er maar liefst 35 km aan nieuwe fietspaden bijkomen.

De Oosterweelwerken moeten de verkeersknoop in de regio op termijn helpen oplossen maar alleen nieuwe weginfrastructuur zal niet volstaan. “Daarvoor is ook een mentaliteitswijziging nodig en moet de shift gemaakt worden naar meer duurzame vormen van vervoer”, zegt Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis.

Nu de werf in volle gang is en de verkeerssituatie min of meer stabiel is, concentreert Lantis zich verder op begeleidende maatregelen om de ‘modal shift’ te stimuleren. De meeste initiatieven zullen nog dit jaar worden uitgevoerd.

Multimodale knooppunten

In eerste instantie bouwt Lantis multimodale knooppunten uit in de regio. “We kijken hierbij naar initiatieven die niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst blijvende alternatieven aanbieden voor de auto. Die knooppunten brengen het openbaar vervoer, parkeergelegenheid, veilige fietsroutes en -stallingen en deelsystemen voor de auto, fiets en steps samen. In het Waasland voorzien we deze multimodale knooppunten aan het station in Beveren en aan de park & ride in Melsele”, zegt Greet Van Wesemael, programmamanager Minder Hinder. Ook aan de Blancefloerlaan komt een nieuw P+R gebouw dat aansluit op het nieuwe fietsnetwerk en de tram. De opening is voorzien voor januari 2022.

Fietsnetwerken

De uitbouw van de fietsnetwerken is een tweede pijler om ervoor te zorgen dat mensen de auto meer aan de kant laten staan. “Maar fietsers moeten zich dan wel vlot en veilig kunnen bewegen binnen de regio. Daarom maken we werk van het wegwerken van de missing links en het optimaliseren van bestaande fietsroutes. Fietspaden of -oversteken worden veiliger gemaakt en voorzien van verlichting”, vervolgt Van Wesemael. “Daarnaast financiert Lantis ook ingrepen die de gemeenten Beveren en Zwijndrecht zelf voorzien voor de uitbouw van het fietsnetwerk. Zo kunnen deze versneld worden uitgevoerd. Hiervoor werd een budget vrijgemaakt van 1 miljoen euro per gemeente.”

Tijdelijke infrastructuur

Tijdens de bouw van de Oosterweelverbinding legt Lantis in totaal meer dan 35 km fietspaden aan. Het merendeel van die fietspaden wordt gebouwd langsheen de vernieuwde infrastructuur, de nieuwe verdiepte ring en op de nieuwe overkappingen. Hierdoor kunnen ze pas op het einde van de werken worden aangelegd en in gebruik genomen. In afwachting daarvan is er wel al tijdelijke fietsinfrastructuur zoals de fietsbrug over de E34 ter hoogte van het complex Waaslandhaven-Oost. Daar komt later een definitieve fietsbrug én een fietstunnel onder de Canadastraat. Sinds de opening van deze tijdelijke fietsbrug, in augustus 2019, maakten al 222.086 fietsers van gebruik van de brug. Dat is gemiddeld 680 fietsers per weekdag en nog eens 415 fietsers in het weekend.