Ook sporthallen en culturele centra blijven dicht tot eind juli Kristof Pieters

21 april 2020

14u53 14 Beveren Het zal een rustige zomer worden. Het college besliste maandag niet alleen om alle grote evenementen tot eind augustus te annuleren maar zal ook de gemeentelijke culturele infrastructuur en de sporthallen dichthouden tot en met eind juli.

Op basis van de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad heeft het Beverse college bekeken wat de gevolgen zijn voor de gemeente. Er komt al zeker een sabbatjaar voor de Dorpsfeesten in Melsele, de Dijkfeesten in Kallo, Avondje Internationaal in Kieldrecht, de Parkconcerten, de Scheldewijding in Doel en de Beverse Feesten maar ook de 11 juli-viering en het vuurwerk op de nationale feestdag zijn al geannuleerd.

Eerder had de UCI laten weten dat er tot eind juli zeker geen UCI-wielerwedstrijden zullen georganiseerd worden. Dat wil dus zeggen dat de renners en karavaan van de Baloise Belgium Tour in juni niet zullen neerstrijken in Beveren. Deze editie werd doorgeschoven naar 2021. Ook andere, meer lokale wielerwedstrijden zullen al zeker niet kunnen doorgaan voor augustus.

Woonzorgcentra

Voorlopig is er geen bezoek mogelijk in de woonzorgcentra van het Zorgpunt Waasland. Omdat dit uiteindelijk een beslissing is van de woonzorgcentra zelf, heeft burgemeester Van de Vijver hiervoor contact opgenomen met de private woonzorgcentra in de gemeente, waarbij hij hen aangespoord heeft om deze aanbeveling op te volgen. “Tegelijkertijd beseffen we natuurlijk ook dat de huidige situatie heel erg moeilijk is, zowel voor de inwoners van de woonzorgcentra, als hun familie en vrienden”, zegt Van de Vijver. “Daarom engageren we er ons toe om verschillende opties te onderzoeken die bezoek aan inwoners van de woonzorgcentra alsnog, onder veilige omstandigheden, mogelijk moeten maken.”

Wel aardbeien, geen delegatie voor de Koning

Het aardbeicomité ziet ook het geplande bezoek aan het Koninklijk Paleis in het water vallen. De Koning zal dit voorjaar weliswaar kunnen genieten van de geleverde Melseelse aardbeien, maar deze zullen niet afgegeven worden door een delegatie van het aardbeicomité.

Opvang in scholen

Omdat de Paasvakantie ten einde is, verloopt de opvang van kinderen niet langer langs ’t Boeleke en Het Ballonneke, maar wel terug langs de scholen, zoals dat ook voor de vakantie het geval was. Wat de Vakantietoppers betreft, wacht het college nog even af. Daarvoor wordt gekeken hoe de situatie evolueert.

In een poging om de verloren lestijd te compenseren, beslisten de gemeentelijke scholen al om alle activiteiten te schrappen en de nog beschikbare tijd maximaal aan onderwijs te spenderen. Tegelijkertijd roept het gemeentebestuur de scholen van de andere netten op om hetzelfde te doen.