Ook gemeenteraad betreurt sloop feestzaal Scala Kristof Pieters

06 december 2019

17u25 0 Beveren Feestzaal Scala sloot recent definitief de deuren. De oude cinema uit 1922 verdwijnt binnenkort onder de sloophamer om plaats te maken voor appartementen. Bruno Stevenheydens (Beveren 2020) vroeg op de gemeenteraad of de sloop niet voorkomen kan worden.

Schepen van stedenbouw Boudewijn Vlegels (N-VA) betreurt de geplande sloop eveneens. “Maar het gebouw staat niet op de inventaris van bouwkundig erfgoed of een andere beschermingslijst. Er is dus geen enkel argument om iemand te gijzelen als hij dat gebouw wil verkopen”, zegt Vlegels. “Niet de gevel maar vooral zaal is waardevol. Het is echter bijzonder moeilijk om daar een andere bestemming aan te geven.”

Het gemeentebestuur is intussen wel bezig met de opmaak van een inventaris van waardevolle gebouwen. “We gaan die lijst doorgeven aan de hogere overheid zodat deze eventueel procedures kan opstarten tot bescherming”, zegt de schepen nog.