Ook eerste slachtoffer Beverentunnel krijgt gezicht

08 februari 2020

00u00 0 Beveren De bestuurder die dinsdagmiddag op slag dood was bij de kettingbotsing in de Beverentunnel, heeft een naam en gezicht gekregen. Giovani Mosoiu (foto) , een 30-jarige man met Roemeense roots uit Merksem, laat een dochtertje van 5 jaar na.

Het slachtoffer was dinsdag op weg naar zijn werk bij Med Repair in Doel, waar containers hersteld worden. Ook zijn vader werkt daar trouwens. Op beelden van veiligheidscamera's is te zien hoe een vrachtwagen en vervolgens twee bussen bruusk moeten remmen in de Beverentunnel, waar zich een file gevormd heeft. Ook Mosoiu slaagt erin zijn wagen tijdig tot stilstand te brengen, en net als zijn voorligger schakelt hij de vier richtingaanwijzers in, om het achteropkomende verkeer te waarschuwen. Seconden later rijdt een Bulgaarse trucker quasi zonder te remmen op Mosoiu's wagen in. De identiteit van het slachtoffer is op Facebook bekendgemaakt door een Roemeense winkel in Merksem. In de post wordt opgeroepen om een kleine som geld te doneren aan de familie van Mosoiu, voor de begrafenis.

De kettingbotsing heeft ook het leven geëist van een 36-jarige Tibetaan die in Antwerpen woonde. Kunchok Gengqiu Danzeng zat op één van de bussen, die op weg was naar Katoen Natie. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden aan zijn verwondingen. Bij de crash vielen verder nog vier zwaargewonden en 44 lichtgewonden.