Onweer richt enkel lichte schade aan Kristof Pieters

05 juni 2019

02u04 0 Waasland Het voorspelde zware onweer heeft in het Waasland gelukkig enkel voor wat lichte schade gezorgd, er vielen geen gewonden. De brandweerzone Waasland kreeg een 8-tal oproepen.

In de Vleeshouwersstraat in Sinaai waaide een boom omver aan de sporthal. Nog in Sinaai was er een geval van stormschade in de Leestraat.

In Stekene viel een boom omver die over de rijbaan kwam in de Komiezenstraat.

Ook in de Vortekoestraat in Waasmunster belandde er een boom op de rijbaan.

Op de Verkortingsdijk in de polder van Kruibeke viel een boom omver waardoor ook een elektriciteitskabel mee naar beneden kwam. Ook op de Heirbaan in Kruibeke kwam er een melding van Stormschade binnen.

In Beveren raakte de dakgoot van een woning beschadigd door de hevige wind en tot slot viel er ook een boom over de rijbaan aan Spaans Fort in Verrebroek.

Er waren geen meldingen van wateroverlast of blikseminslagen.