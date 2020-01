Ontpoldering Hedwigepolder eindelijk uit de startblokken, wel nog bijkomend bodemonderzoek nodig voor aanleg ringdijk Kristof Pieters

20 januari 2020

13u06 4 Kieldrecht Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar de ontpoldering van de Hedwigepolder kan eindelijk van start gegaan. De werken op Belgisch grondgebied zijn al vijf jaar klaar, maar door een juridische veldslag bij onze Noorderburen lag de werf jaren stil. Om het overstromingsgebied van 465 hectare te kunnen voltooien moet nog zo’n 1,8 kilometer ringdijk worden aangelegd.

De ontpoldering is een compensatie voor de Scheldeverdieping en de uitbreiding van de haven. De Prosperpolder in Kieldrecht en de Hedwigepolder in Hulst worden teruggegeven aan de Schelde en zullen samen met het bestaande Verdronken Land van Saeftinghe één groot aaneengesloten natuurgebied vormen. De werken in Prosperpolder gingen al in 2008 van start en werden in 2015 beëindigd. In totaal is drie kilometer ringdijk gerealiseerd, maar om het project te kunnen afwerken, moet nog wel 1,8 kilometer dijk op Nederlands grondgebied aangelegd worden. De vertraging werd veroorzaakt door de hevige juridische veldslag die enkele eigenaars hadden uitgevochten.

“Momenteel voeren we voorbereidende werken uit om het terrein bouwklaar te maken”, zegt Hans Quaeyhaegens, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg. “We halen alle nutsvoorzieningen weg, verwijderen leegstaande huizen en schuren en kappen populieren. We maken het terrein vrij voor de toekomstige invulling als getijdennatuurgebied, zodat de slikken en schorren zich makkelijk kunnen ontwikkelen. We voeren de werken gefaseerd uit om de dieren die in het gebied leven — zoals vleermuizen en uilensoorten — zo weinig mogelijk te verstoren en de kans te geven om nieuw leefgebied te zoeken.”

Daarna starten de grondwerken in het gebied. De precieze timing ligt nog niet vast, want er moeten eerst nog grondstalen onderzocht worden. Nederland voerde in juli vorig jaar strenge normen in voor grondwerkzaamheden. De grond in de Hedwigepolder wordt nu eerst volgens die nieuwe normen onderzocht. Binnenkort zijn alle analyses afgerond en aansluitend kunnen dan de werken aan de ringdijk van start gaan. “Eerst leggen we een ringdijk rond de Hedwigepolder aan. Voor de bouw van de ringdijk gebruiken we onder meer grond die vrijkomt bij het uitgraven van geulen in het gebied. De ringdijk is nodig om het Scheldewater tegen te houden zodra we het gebied teruggeven aan de rivier. Op Vlaams grondgebied, in Prosperpolder Noord, is de ringdijk al afgewerkt. Als laatste stap graven we de Scheldedijk en Sieperdadijk af, zodat de Schelde binnen kan stromen op het ritme van het getij. Als gevolg zal er zich een netwerk van slikken en schorren ontwikkelen.”

Minder kans op dijkbreuken

Het Hedwige-Prosperproject vormt ook een onderdeel van het Sigmaplan. “Een bijkomend voordeel van de nieuwe getijdennatuur is dat de kracht van het getij tempert, ook bij extreme weersomstandigheden. Daardoor neemt de druk op de dijken af en is er minder kans op dijkbreuken”, vult Hans Quaeyhaegens aan.

Recreatief potentieel

Het nieuwe natuurgebied zal ook recreatief potentieel hebben. Op de ringdijk en langs de leidingendam komen uitkijkpunten die je te voet of met de fiets kan komen bezoeken. Ook vanaf het pompstation en radartoren ‘Ouden Doel’ zal je van het uitzicht kunnen genieten. Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om een onthaalcentrum te bouwen en een panoramaheuvel aan te leggen met grond die vrijkomt bij de werken. Het hout van de populieren uit de Hedwigepolder krijgt ook een tweede leven. “Normaal worden gerooide bomen uit ons land naar Marokko gebracht en komen ze terug als fruitkistjes”, zegt Pieter Jan Meire, coördinator van het Grenspark Groot-Saeftinghe. “Wij willen het anders aanpakken en het hout hergebruiken in verschillende toepassingen zoals zitbanken, uitkijkpunten of ‘grensparkhuisjes’.” Daarvoor wordt het eerst bewerkt door Kebony, een Noors houtverwerkingsbedrijf dat zich eind vorig jaar gevestigd heeft in de Waaslandhaven. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van hout waardoor het dezelfde eigenschappen krijgt als tropisch hardhout.