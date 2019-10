Onthaal achter kogelvrij glas én noodknoppen in elk verhoorlokaal: politie verhuist volgende week naar nieuw commissariaat Kristof Pieters

16 oktober 2019

18u15 4 Waasland-Noord De politiezone Waasland-Noord begint volgende week met een grote verhuisoperatie. Alle diensten van drie verschillende sites nemen dan hun intrek in het gloednieuw commissariaat op het Gravenplein. Zo’n 200-tal politie-medewerkers zullen er aan de slag gaan in een ultramodern gebouw. Er is veel aandacht besteed aan veiligheid. Zo zijn er noodknoppen in de verhoorlokalen en zit het onthaal achter kogelvrij glas.

De aannemer zal nog alle zeilen moeten bijzetten om tijdig klaar te geraken, maar op maandag 21 oktober begint de politie sowieso te verhuizen. Die zal een week in beslag nemen. Vanaf 28 oktober opereert de politie vanaf de nieuwe locatie. “Het gebouw biedt enorm veel comfort en al onze mensen kijker er naar uit, maar het belangrijkste is vooral dat er veel meer samenwerking en communicatie zal zijn”, zegt korpschef Leo Mares. “Sinds de fusie met Sint-Gillis-Waas/Stekene zijn onze diensten verspreid over drie verschillende sites. Onze recherche zit bijvoorbeeld zowel in de Gravendreef als de Kleine Bosweg terwijl de sociale recherche in Sint-Helena in Sint-Gillis-Waas is ondergebracht. Dat komt de interne werking niet ten goede. Dat iedereen nu onder één dak komt te zitten, is dus de grootste verandering.”

De korpschef benadrukt wel dat enkel het personeel wordt gecentraliseerd en niet de dienstverlening. “Onze wijkposten blijven behouden. In principe zullen mensen hier niet zoveel over de vloer komen.”

Nachtloket

Wie toch bij de politiezone moet zijn, gaat binnen via een gemeenschappelijke inkom met het toekomstig Administratief Centrum van de gemeente Beveren. Rechts zal een grote ‘dienstenmarkt’ zijn voor alle gemeentelijke dienstverlening. Links komt een onthaal voor de politie. “De ramen daar bestaan uit kogelvrij glas”, legt Mares uit. “En er is ook een apart nachtloket. Bij een hoger dreigingsniveau kan het hele gebouw worden afgesloten en gebeurt de communicatie via een videocamerasysteem.”

Ook in de verhoorlokalen is veel aandacht gegaan naar veiligheid. “We hebben zo’n 14 verhoorlokalen en die zijn allemaal uitgerust met een noodknop en een vluchtdeur”, vervolgt de korpschef. “Als iemand tijdens een verhoor plots agressief wordt, kan onze medewerker dus steeds ontsnappen. Alle lokalen zijn ook uitgerust met opnameapparatuur, zowel voor geluid als beeld. Dit is nu al verplicht voor een aantal specifieke gevallen, maar in de toekomst zal dit mogelijk voor alle verhoren nodig zijn.”

In het onthaal komen ook een achttal beeldschermen waarop agenten de beelden kunnen volgen van de bewakingscamera’s in het openbaar domein. Ondergronds bevindt zich het cellencomplex. Arrestanten kunnen rechtstreeks via een ondergrondse parking tot aan de cel worden gebracht via de interventievoertuigen.

Sloop

De politiezone zal een aantal lokalen delen met het toekomstig Administratief Centrum, maar die moeten nog verder afgewerkt worden. “We moeten nu eerst het oude politiecommissariaat slopen”, licht burgemeester Marc Van de Vijver toe. “Die werken zullen begin november beginnen. Het hele complex zal dan eind volgend jaar klaar moeten zijn.”