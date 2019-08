Ongeval veroorzaakt fileleed op E17 in Haasdonk Kristof Pieters

20 augustus 2019

09u16 3 Beveren Een eerder banaal ongeval tussen een vrachtwagen en een personenwagen heeft de ochtendspits op de E17 richting Gent dinsdagochtend danig in de war gestuurd. In volle ochtendspits stond er een kilometerslange file van Zwijndrecht tot in Haasdonk.

Omstreeks 6.15 uur reed een bestuurder met zijn Mercedes tijdens een manoeuvre achteraan in op een rijdende Poolse vrachtwagen. Door de aanrijding raakte de wagen beschadigd en kwam hij op de linker- en middenrijstrook tot stilstand. De rijbaan lag ook bezaaid met brokstukken. De chauffeur raakte slechts lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd door ambulanciers. Het duurde echter een hele poos vooraleer de beschadigde wagen getakeld kon worden. Twee van de drie rijstroken waren daardoor in volle ochtendspits afgesloten wat voor een file zorgde die tot in Zwijndrecht reikte. Pas omstreeks 7.45 uur was de rijbaan weer vrij.