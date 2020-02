Ongerustheid rond proefproject met 5G-netwerk in haven Kristof Pieters

06 februari 2020

16u36 0 Beveren Oppositiepartij Beveren 2020 stelt zich grote vragen bij een proefproject met een 5G-netwerk in het havengebied. Het Havenbedrijf is bezig om samen met operator Orange en chemiebedrijf Borealis in Kallo een 5G-netwerk uit te testen. Ook Proximus kondigt testen aan.

5G biedt de vereiste netwerkverbinding voor tal van technologische innovaties in het havengebied, van sensoren naar autonoom varende schepen en drones. Eind 2019 rolde Orange Belgium daarom een testnetwerk uit in het havengebied. Het is het eerste op zichzelf staande 5G-net op Belgisch grondgebied. Ook Proximus kondigt een test met 5G aan in de haven en is eveens een samenwerking aangegaan met het Havenbedrijf. De installatie start in maart en de test van zes maanden begint in het tweede kwartaal. Nadien volgt een evaluatie. “Dit komt allemaal uitgerekend op een moment dat een grote groep artsen waarschuwt voor de gevaren van 5G”, zegt gemeenteraadslid Jan Creve. “Iets wat eerder ook al aan bod kwam in internationale studies.”

Beveren 2020 vraagt zich af in welke mate dit project een effect zal hebben op de omliggende woonkernen en wil dat de gemeente hierover communiceert met de bewoners. De partij dringt aan op snelle duidelijkheid.