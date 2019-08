Ongeruste telefoontjes bij hulpdiensten door fakkel van Borealis Kristof Pieters

31 augustus 2019

19u58 3 Beveren Zowel de Hulpverleningszone Waasland als de Bbrandweerzone Antwerpen kregen zaterdagnamiddag tussen meerdere telefoontjes van verontruste mensen die een zwarte rookpluim zagen boven de haven. Ze dachten allen dat er in de Waaslandhaven ergens een zware brand was uitgebroken, maar het bleek te gaan om hevige affakkeling bij het bedrijf Borealis aan de Sint-Jansweg in Kallo.

Door een storing in de productieprocessen in het bedrijf trad er een noodprocedure in werking waardoor er afgefakkeld moest worden. Daarbij steeg er een tijdlang een gitzwarte rookpluim op die van kilometers ver te zien was. Op sociale media circuleerden al snel heel wat foto’s van de onheilspellende rookpluim en ook heel wat verontwaardigde reacties. Gelukkig dreef de rookpluim weg van bewoond gebied waardoor er niemand hinder ondervond.